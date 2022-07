Saison 4 d’Orange Fab Tunisie: Les start-up accélérées signent de nouveaux partenariats business avec Orange Tunisie

Communiqu de Presse -

..





Orange Tunisie continue dappuyer les start-up tunisiennes travers son dispositif complet daccompagnement de lcosystme entrepreneurial : Avec 5 nouvelles start-up acclres cette saison par Orange Fab Tunisie, ce sont au total 23 start-up qui ont bnfici de ses services durant 4 saisons. Ces jeunes entrepreneurs ont ainsi vu leurs activits commerciales se dvelopper au terme dun programme dacclration business qui a dur de 3 6 mois.Pour cette quatrime cohorte, Orange Fab Tunisie a donc acclr 5 start-up innovantes et qui oprent dans diffrents secteurs:Une super App de quick commerce qui rvolutionne le e-commerce, en proposant une livraison rapide en moins de 30 minutes pour plus de 2 000 produits, grce un rseau de dark stores et des entrepts de proximit.Lacclration business avec Orange Fab Tunisie a permis la start-up de signer un partenariat B2B avec Orange Tunisie dont lobjectif est de permettre ses salaris daccder aux services de Lamma - Appetito des prix trs attractifs, tout en conomisant beaucoup de temps. De plus, Lamma - Appetito prpare le lancement dun second service qui sera trs bientt disponible pour les clients B2C de loprateur. Stay tuned !Une marketplace fitness et de bien-tre qui propose ses utilisateurs un large choix de cours de sport (modle pay as you go) dans un rseau de salles partenaires sur toute la Tunisie. A lissue de lacclration par Orange Fab Tunisie, la start-up a dvelopp son offre B2B - grands comptes, ce qui lui a permis de signer deux contrats avec Orange Tunisie, le premier est ddi aux salaris et le second la communaut des clients premium de loprateur, Le Club par Orange, qui bnficient ainsi dun traitement ultra-personnalis et adapt leurs exigences. Un troisime contrat est en cours de finalisation avec lun des partenaires dOrange Tunisie.Une start-up deeptech spcialise en intelligence artificielle et en sciences des donnes. La solution permet de gnrer des modles prdictifs en un temps record, avec lobjectif daccompagner les entreprises transformer leur vision en projet concret et accroitre par la suite leur chiffre daffaires et/ou leurs parts de march. A lissue de lacclration au sein dOrange Fab Tunisie, la start-up a pu dvelopper son produit pour rpondre au mieux lindustrie des tlcoms. Aujourdhui, le PoC (proof of concept) est concluant et la start-up est en pleine ngociation de son contrat business au niveau national, avec des ouvertures pour sa duplication linternational au niveau du Groupe Orange.de cette saison 4, Moome, qui est une application mobile/web combine un collier connect, dont lobjectif est daider les leveurs de bovins optimiser la gestion de leurs troupeaux en termes de reproduction et de prvention contre les maladies et Ezzayra, qui dveloppe et intgre des produits technologiques (software, hardware et robotique) destins aux agricultures, ont toutes deux bnfici dune acclration indite. En effet, Orange Tunisie avec son expertise technologique, Moome et Ezzayra, avec leur savoir-faire mtier et une quipe projet de lUTAP (Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pche), avec son large rseau de plus de 400 000 agriculteurs adhrents, se sont rapprochs pour collaborer et mutualiser leurs efforts pour accompagner les agriculteurs adopter le digital dans leur quotidien. Ainsi, ce partenariat public-priv-start-up va permettre de conseiller les agriculteurs sur diffrents sujets importants et qui les concernent de trs prs, en partageant les meilleures pratiques : maladies saisonnires de diffrentes cultures et remdes appropris, lalimentation, la fertilit et la reproduction des troupeaux, la qualit du lait, etc. Tout cela sera disponible sur une mme et unique plateforme. Au-del des conseils, et pour dmocratiser laccs aux outils digitaux du secteur, les deux start-up ont galement conu une offre commerciale exclusive pour les clients dOrange Tunisie, donnant accs des rductions allant jusqu 60% sur leurs produits ddis aux agriculteurs et leveurs tunisiens.Pour Thierry Millet, Directeur Gnral dOrange Tunisie, Orange Fab Tunisie est lun des programmes phares dOrange Digital Center puisquil permet daccompagner des start-up en leur apportant des opportunits de business, pour leur permettre de croitre durablement et de pouvoir aller linternational, grce au rseau du Groupe Orange et grce aussi aux diffrents partenaires, comme par exemple la Coopration allemande mise en uvre par la GIZ, partenaire stratgique et soutien important pour le dveloppement des Orange Digital Centers .Pour Norman Shraepel, Directeur du programme de transformation digitale de la GIZ en Tunisie, le projet commun d'Orange et de la GIZ sur les Orange Digital Centers de la rgion Afrique et Moyen-Orient est un exemple de partenariat russi entre la Coopration allemande au dveloppement et le secteur priv, dans la mesure o ils soutiennent ensemble laccs au numrique et l'innovation pour tous, dans un objectif daccompagner la transformation digitale des pays et, en loccurrence en Tunisie, les saisons dacclration des start-up dOrange Fab en sont lune des preuves les plus probantes .