Le tout nouveau Kia Sportage 2022… Un SUV emblématique réinventé, synthétisant design, confort, puissance et performance

Communiqu de Presse -

..





Par sa spontanit et sa modernit, Kia Sportage 2022 redfinit les rgles de conception des SUV



Une philosophie Opposites United provocante et audacieuse

Sur la route Une prsence dynamique et affirme rehausse la barre du design extrieur des SUV

Une calandre Tiger Nose comme point focal visuel et des feux de jour LED distinctifs marquant le style futuriste

Tarifs et disponibilits

City Cars, concessionnaire officiel de la marque automobile sud-corenne Kia, vient dannoncer le lancement officiel sur le march tunisien, du tout nouveau Sportage , un SUV qui a t soigneusement conu pour inspirer les clients, au premier coup dil, par son design saisissant, aussi bien intrieur quextrieur.Kia Sportage 2022 entre dans une nouvelle re pour lun des modles les plus recherchs de la marque, avec une refonte complte et incontestablement radicale. Le modle de cette cinquime gnration renouvelle les normes de conception et porte lidentit Sportage au niveau suprieur, tout en rendant hommage son hritage, si riche et si dynamique...Dans la ligne de son prdcesseur qui tait class Bestseller de sa catgorie, le tout nouveau Sportage devrait susciter lengouement dune clientle tunisienne avise et aspirant la perfection.En tant que SUV phare de Kia, le tout nouveau Sportage est irrsistible. Il offre beaucoup plus d'espace ainsi quun ensemble de caractristiques high-tech de pointe qui rpondent aux exigences les plus sophistiques des conducteurs et passagers. Le tout nouveau design offre aux clients la possibilit de conduire un Kia Sportage qui redfinit les rgles de conception des SUV Apportant ainsi : spontanit et modernit la catgorie des SUV.La nouvelle philosophie de conception de Kia Opposites United est au cur du tout nouveau Sportage, inspirant chaque aspect de son apparence et de sa personnalit affirme. La philosophie provocante et audacieuse renforce le lien entre la conception et la direction de la marque Kia Movement that inspires .Opposites United est form de cinq piliers : Joy for Reason, Power to Progress, Technology for Life, Tension for Serenity et Bold for Nature. Le dernier pilier - Bold for Nature - a profondment influenc la cration du tout nouveau Sportage, incarnant le monde naturel et crant une identit de design qui prend une forme audacieuse, motionnelle, moderne mais organique.Inspir par Opposites United , l'extrieur incarne le contraste avec ses lignes audacieuses et percutantes et sa prsence affirme, quilibres par l'innovation et les caractristiques instinctives adaptes n'importe quelle route, n'importe o.Des lignes tendues et nettes ondulent le long du corps raffin, amplifiant les tensions de style radicales. En mme temps, des surfaces pures mais muscles s'allient avec des graphismes complexes pour donner au SUV une prsence dynamique et affirme sur la route.L'avant du tout nouveau Sportage cre un impact instantan et une dclaration de conception stimulante avec un graphique de calandre noire dtaill s'tendant sur toute la largeur du visage. Comme une toile complexe, la technique de graphisme rassemble les principales caractristiques frontales du tout nouveau Sportage, crant un volume avant imposant. La calandre allonge relie la calandre moderne Tiger Nose de Kia - qui agit comme le point focal visuel de la voiture - aux feux de jour LED distinctifs et de style futuriste en forme de boomerang, qui leur tour crent des lignes de dmarcation solides pour les phares LED matriciels.À l'arrire, le tout nouveau Sportage maintient une forte prsence sur la route avec un design fastback muscl qui se plonge dans les feux arrire, permettant au SUV de personnifier la force et la stabilit. Les feux arrire de rasoir sont relis par un design horizontal mince, donnant au tout nouveau Sportage une impression large tonnante de l'arrire.Lintrieur du tout nouveau Sportage joue avec audace, offrant une technologie intuitive et innovante, pour crer un espace ax sur le conducteur qui est vraiment la fine pointe de la technologie.L'intrieur a t conu en pensant la fois au conducteur et au passager, offrant un environnement high-tech unique visuellement impressionnant, ainsi que spacieux et intuitif. Au centre de l'habitacle moderne du tout nouveau Sportage se trouve un cran intgr et magnifiquement sculpt avec un pav tactile fin et des bouches d'aration finement dtailles.L'cran tactile high-tech de 8 pouces agit comme le centre nvralgique pour les besoins de connectivit, de fonctionnalit et de convivialit du conducteur et du passager. Le combin d'instruments de 12 pouces est quip de l'cran cristaux liquides transistors couche mince de dernire gnration pour des graphiques incroyablement prcis et clairs.Dans tout l'habitacle, des matriaux de la plus haute qualit, opulents au toucher, ont t utiliss, tandis que des options de couleurs dynamiques et vibrantes ajoutent de la vivacit et de l'nergie. Les siges conducteur et passager avant allient innovation et confort dans un design sportif coque mince.Le tout nouveau Sportage est lanc avec une gamme complte de groupes motopropulseurs puissants, ractifs et efficaces, y compris la toute dernire gnration de technologies de moteurs propres essence.Ds le dbut du dveloppement, le tout nouveau Sportage tait destin adopter les dernires avances technologiques en matire de groupe motopropulseur, ce qui en fait l'un des SUV les plus efficaces et les plus cologiques disponibles.Un moteur 4 cylindres TGDI de 1,6 litre, gnrant 180 Ch Din et une consommation mixte 6,3 Lit /100 Km.Le nouveau Sportage, est quip dun moteur TGDI de 1,6 litre, gnrant 180 Ch Din. Lunit quatre cylindres offre un meilleur rendement nergtique grce un nouveau processus de combustion optimis, des technologies de refroidissement rvolutionnaires et des mesures cls de rduction du frottement, y compris un systme de gestion thermique intgr avanc et lutilisation dun roulement billes faible frottement.Cot transmission, le moteur est coupl une bote automatique 7 vitesses double embrayage. Un couple moteur de 265 Nm1500 ~ 4500 Tr/min, pour une consommation mixte 6,3 Lit /100 Km.Le tout nouveau Sportage abrite les toutes dernires technologies de scurit passive, active et ADAS. La scurit tant la priorit absolue lors du dveloppement, le Sportage de cinquime gnration est l'un des vhicules les plus srs de sa catgorie.Sous le design extrieur lgant et contemporain du tout nouveau Sportage se cache une structure de carrosserie renforce et lgre dote d'une grande rigidit en torsion. Le tout nouveau Sportage a diffrentes applications de systme de retenue et de structure de scurit, y compris l'airbag conducteur, l'airbag passager et les airbags rideaux latraux.La clbre technologie dveloppe en interne du systme avanc d'aide la conduite (ADAS) de Kia aide le Sportage viter les dangers, protgeant pleinement les occupants et les autres usagers de la route chaque voyage. Dans le cadre de son ensemble ADAS, le tout nouveau Sportage est dot de l'assistance l'vitement des collisions frontales (FCA) de Kia, qui aide viter les collisions avec des objets devant le vhicule pendant la conduite.Le Kia Sportage est dsormais disponible en Tunisie, dans lensemble des concessions agres Kia. Deux finitions seront commercialises :La finition SX disponible de suite au prix de 146 980 TND.Une deuxime finition (Sportage EX) sera propose 135 980 partir de la mi-juillet 2022.Comme tous les autres modles Kia, commercialiss en Tunisie, le nouveau Kia Sportage est assorti de la garantie constructrice de 5 ans (dans la limite des 100 000 km).