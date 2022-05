Tunis: Journée Mondiale de l'Environnement à la Cité des sciences le 4 juin 2022

La journée mondiale de l’environnement s’inscrit dans le travail collectif et solidaire de la protection de l’environnement, et du développement durable. Cette manifestation a pour objectif de sensibiliser les citoyens, les décideurs et toutes les parties prenantes, aux causes de l’environnement. Les défis de l’humanité de ce siècle, étant un environnement plus sain et un changement climatique freiné, les actions doivent se multiplier et les efforts doivent être déployés par tout le monde.Cette année, on reprend le thème de la conférence de Stockholm, il y’a 50 ans, qui a conduit à la désignation du 5 Juin comme journée mondiale de l’environnement et la création du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE). « Une seule terre » était la devise de la conférence de Stockholm de 1972.Cet évènement scientifique est organisé en partenariat avec l’Institut National des Sciences et des Technologies de la Mer, L’institut Polytechnique de Bordeaux, la Banque Nationale des Gènes, le Tunisian International Model United Nations, la Faculté des Sciences de Bizerte, L’Ecole Nationale des Ingénieurs de Tunis, l’Institut Pasteur de Tunis, l’association AGEOS African Association for Geospatial Development, le Forum National des Acteurs de l’adaptation au changement climatique, l’association Recherche en Action…Cette année, le thème principal est dédié à la géo-éducation et le géo spatial dans le domaine des littoraux et des zones humides. D’autres problématiques sont également traitées, notamment la pollution par les micro-plastiques, la gestion des ressources en eau face aux changements climatiques, la culture éco durable…Le programme de la journée comporte une série de conférences, des ateliers scientifiques, des expositions de projets environnementaux.Entrée libre et gratuite.