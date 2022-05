Le projet d’étude du manuel de la DPCW permet aux étudiants tunisiens de connaître le droit de la paix.

Communiqu de Presse -

Le 29 avril, HWPL a coorganis une crmonie de remise de certificats en ligne pour clturer la 2me dition du projet dtude du manuel de la DPCW avec le soutien indfectible de Professeur Karray Bassem, professeur agrg en droit public la facult de droit de luniversit de Sfax, vnement auquel ont particip des tudiants en droit de l'Universit de Sfax, de Gabs et de Kairouan en Tunisie. Lobjectif de ce projet tait de discuter sur la faon de rgler les diffrends internationaux sur la base de mesures juridiques conformes aux principes cls du droit pour la paix, tels que la Dclaration pour la paix et de cessation des guerres (DPCW).La DPCW est un instrument juridique qui contient des rsolutions sur les conflits nationaux et internationaux qui sont difficiles rsoudre dans le cadre du droit international actuel. Le prsident dHWPL, Lee Man-hee a dclar : "" Cette 2me dition du projet dtude du manuel de la DPCW a t mise en place afin dapporter des explications et une vue d'ensemble de cette dclaration. Cette initiative a permis aux tudiants qui ont particip au projet de rflchir comment rsoudre des conflits ethniques ou internationaux.15 tudiants en droit ont particip cette crmonie ainsi que le mdiateur administratif du gouvernement tunisien Monsieur Abdessatar Ben Moussa et le Professeur Khalil Fendri, doyen de la facult de droit de l'universit de Sfax, en tant qu'orateurs principaux.M. Abdessatar Ben Moussa, qui a prononc le discours d'ouverture, a dclar :L'vnement s'est termin par la remise d'un certificat de russite sign par la directrice de la branche nord dHWPL Soul, aux participants., a dclar Danielle, modratrice de lvnement. Diffrents supports seront crs afin dtre utilises par les lves qui participeront aux futurs projets.Le projet dtude du manuel de la DPCW, est en cours dans de nombreux pays tels que le Bangladesh, l'Inde, la Rpublique dominicaine et le Maroc. À en juger par les rsultats obtenus en peu de temps, ce projet devrait tre poursuivi activement dans d'autres pays trs prochainement.Le projet dtude du manuel de la DPCW permet aux tudiants tunisiens de connatre le droit de la paix.