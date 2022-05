Festival des fleurs de Namangan 2022

La Ville de Namangan fleurit pendant le printemps



La plus grande fête des fleurs de la région de Namangan, une ville d’Ouzbékistan et située à l’est du pays, aura lieu du 24 mai au 5 juin dans le parc de loisirs du nom de Z.M Bobur. Chaque année, le festival des fleurs de Namangan est célébré par les pépiniéristes et les paysagistes qui exposeront leurs œuvres florales lors d'un festival de renommé international.Les préparatifs de la 62 e édition du festival battent leur plein dans la région de Namangan. L'Association "Destination Namangan" de la République d'Ouzbékistan travaille en étroite collaboration avec des organisations nationales et internationales, en vue d’une meilleure organisation du festival et promouvoir l’attractivité touristique de la région.L'Association tunisienne du tourisme solidaire figure parmi ces organisations qui collaborent avec les instances de tutelle et l’association Destination Namangan.La portée du festival des fleurs de la région de Namangan s'est élargie ces dernières années. Par conséquent, le nombre de touristes et d'invités locaux et étrangers exprimant leur intérêt d’y participer. Des invités de Tunisie, de Corée du Sud, de Russie, de Turquie, du Pakistan, des Pays-Bas et de pays voisins tels que le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Kazakhstan et le Turkménistan sont invités à prendre part au festival et admirer les chefs-d'œuvre de l'art floral. Ce festival coloré est couvert non seulement par les représentants des médias locaux, mais également par un certain nombre de représentants des médias étrangers, notamment de Tunisie, de Chine, de Turquie, d'Iran, d'Inde et des pays voisins.Il est attendu que ce festival contribue à promouvoir l'attractivité touristique de la région de Namangan et à établir une relation solide entre la communauté locale et les touristes étrangers. La région de Namangan aura une belle opportunité de montrer au monde entier son potentiel touristique dans ce domaine.Au total, plus de 200 entrepreneurs-fleuristes et 120 entreprises seront présents à l'événement. D'année en année, le nombre de semis augmente considérablement. Cette année, et pour la première fois dans l'histoire du festival, 25 millions de fleurs seront plantées contre 10 millions l’année dernière.Le défilé de fleurs aura lieu dans les rues centrales de la ville de Namangan. Dans ce défilé, plus de 200 transports locaux tels que des voitures, des moissonneuses-batteuses, des camions de pompiers, des tracteurs, et des ambulances seront décorées de fleurs, et traverseront la ville jusqu'au Z.M. Parc de loisirs de Bobur.C'est devenu un grand événement traditionnel annuel pour tous depuis son lancement la première fois en 1961. Ainsi, le festival des fleurs de Namangan apportera des moments inoubliables aux visiteurs pendant la saison du printemps.