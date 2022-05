Cinq raisons qui font du nouveau HUAWEI nova 9 SE le téléphone idéal avec un appareil photo de 108 MP et une SuperCharge de 66 W que nous attendions tous !

Communiqu de Presse -

Prenez des photos de jour et de nuit

Exprience de charge rapide sans soucis

Un cran immersif dans un design lgant

Une exprience utilisateur sans rupture avec EMUI 12

Huawei a annonc le lancement du HUAWEI nova 9 SE, un nouveau smartphone de milieu de gamme destin la jeune gnration. Des fonctionnalits innovantes et des lments de design avant-gardistes dfinissent l'appareil. Il s'agit du tout dernier membre de la famille nova 9.Nous avons tous beaucoup entendu parler du prcdent HUAWEI nova 9 avec sa couleur n9 et son incroyable appareil photo Ultra Vision de 50MP, Huawei a dcid d'largir son offre avec ce magnifique HUAWEI nova 9 SE et son puissant appareil photo haute rsolution de 108MP qui offre une qualit d'image exquise.Il est galement dot de la fonction 66W HUAWEI SuperCharge et d'un design poustouflant. De plus, les nouvelles optimisations EMUI 12 offrent des performances fluides et une connectivit sans interruption entre le smartphone et les autres appareils Huawei.Pour la grande majorit des jeunes, la premire chose qu'ils recherchent dans un smartphone est un excellent ensemble de camras. Gardant ces besoins l'esprit, le HUAWEI nova 9 SE est quip d'un systme de quadruple camra AI de 108MP, comprenant un appareil photo principal de 108MP, un objectif ultra grand angle de 8MP, un objectif Bokeh de 2MP et un objectif macro de 2MP. Grce un capteur plus grand et une technologie avance d'imagerie intgre, le HUAWEI nova 9 SE capture ce que vous voyez avec des dtails trs clairs en mode haute rsolution. Le fait d'avoir autant de pixels vous permet de zoomer trois fois sur la photo sans aucune baisse de qualit.Avec le HUAWEI nova 9 SE, vous pouvez galement profiter de la beaut du mode Super Night Shot. Il vous permet de prendre des photos dans des conditions de faible luminosit, en augmentant la luminosit tout en diminuant le bruit et en amliorant la plage dynamique. Super Night Shot prend galement en charge les selfies. En outre, la fonction AI High-Res Shot ajuste le paramtre d'obturation de l'appareil photo en fonction du sujet. Par consquent, elle peut faire en sorte que vos photos sortent nettes mme si vous photographiez des sujets en mouvement.Tout le monde aime un tlphone qui se recharge rapidement. Grce la fonction 66W HUAWEI SuperCharge, le HUAWEI nova 9 SE peut tre charg 60 % en seulement 15 minutes ou compltement en 36 minutes.Huawei continue de repousser les limites en matire de qualit d'affichage et de design. Sur le HUAWEI nova 9 SE, vous obtenez un cran de 6,78 pouces avec des bords extrmement troits pour une exprience visuelle immersive. Les bords ne mesurent que 1,05 mm, ce qui donne un rapport d'cran incroyable de 94,85 %. Il est galement ultra-mince et ne mesure que 7,94 mm. Un nouveau coloris Crystal Blue est disponible, fabriqu partir de verre 3D pour un effet brillant et une texture cristalline grce la technologie de nano-texture double film et double placage. Il est galement dot du design iconique de la camra Star Orbit Ring. Toujours aussi attrayant, ce design classique offre un sens de l'esthtique rassurant.Parfait pour le vlogging et la cration de vidos cool sur les rseaux sociaux !L'une des fonctions que les jeunes vont adorer est l'enregistrement continu avant/arrire. Cette fonction vous permet de filmer en continu depuis diffrentes perspectives et d'enregistrer vos squences dans un seul fichier. De mme, avec la vido double vue, vous pouvez utiliser les camras avant et arrire pour enregistrer deux perspectives la fois dans une seule vido. De plus, vous pouvez filmer simultanment un zoom et un plan ultra grand angle. Cela vous permettra de gagner un temps norme que vous passeriez autrement assembler plusieurs vidos. Mais lorsque vous souhaitez diter vos vidos, vous pouvez utiliser l'application Petal Clip prinstalle qui facilite la cration de vlogs avec des effets de qualit professionnelle.Avec EMUI 12, les utilisateurs peuvent profiter d'une exprience fluide, mme aprs avoir utilis l'appareil pendant une longue priode. Grce la connexion One Hop via les communications en champ proche (NFC) , le HUAWEI nova 9 SE peut s'apparier directement avec d'autres appareils Huawei ; la collaboration inter-appareils peut tre tablie d'un simple toucher. L'cran peut tre projet ou reflt sans fil sur un appareil HUAWEI Vision, offrant ainsi une vue largie, parfaite pour les films et les jeux. Lorsque vous associez le HUAWEI nova 9 SE avec une smartwatch Huawei, un haut-parleur .Grce au systme de fichiers distribus, le HUAWEI nova 9 SE permet aux utilisateurs d'accder aux fichiers depuis un PC. Les utilisateurs peuvent galement envoyer des fichiers entre le smartphone et d'autres appareils Huawei via Huawei share, et parler avec jusqu' 11 personnes simultanment en profitant de l'cran, de l'appareil photo et des haut-parleurs plus grands .La galerie d'applications fiable, innovante, conviviale et scurise est disponible sur le HUAWEI nova 9 SE, o les utilisateurs peuvent facilement naviguer, explorer, trouver et tlcharger une large gamme d'applications de haute qualit.Conu pour que les jeunes puissent vraiment s'exprimer, le HUAWEI nova 9 SE est un puissant smartphone dot d'un systme de photographie haute rsolution de 108 Mpx, d'un systme de chargement rapide et d'un design impressionnant, que nous adorons !