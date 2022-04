Ghannouchi, décoré du Grand Cordon de l'Ordre du Soleil Levant

M. Mohamed Ghannouchi ancien Premier Ministre, ancien Ministre de la Coopration internationale et des Investissements trangers Dcor du Grand Cordon de l'Ordre du Soleil Levant Pour sa contribution au dveloppement de la relation et la comprhension mutuelle entre le Japon et la Tunisie.Lorsqu'il tait tait ministre de la Coopration internationale et de l'Investissement tranger de 1991 1999, M. Ghannouchi a donn la priorit la diversification du partenariat de coopration conomique et a activement promu des projets avec le Japon dans les domaines des infrastructures, des sciences et technologies et des technologies de l'information. Au cours de son service en tant que Ministre de la Coopration internationale et des Investissements trangers, 10 projets de l'aide publique au dveloppement ont t signs, pour un total de 66 milliards de yens en coopration conomique. Parmi eux le premier grand projet de coopration de la JICA en Tunisie, le projet d'amlioration et d'expansion du rseau de transmission interurbain en 1993, a contribu une amlioration significative du niveau des services de tlcommunication dans toute la Tunisie et a jet les bases de la numrisation et du dveloppement ultrieurs du pays comme un pays forte capacit technologie. Par ailleurs, le projet de construction du pont de Rades La Goulette, pour lequel un accord de prt a t sign en 1999, est devenu un symbole des relations amicales entre le Japon et la Tunisie, au point quil a t adopt comme motif d'un timbre postal commmoratif clbrant l'tablissement des relations diplomatiques bilatrales entre le Japon et la Tunisie.M. Ghannouchi, en tant que Premier ministre de 1999 2011, a soulign l'importance de la coopration scientifique et technologique entre le Japon et la Tunisie, et lors d'une visite au Japon en 2003, il a propos au Premier ministre Koizumi un projet de construction du Technoparc de Borj Cedria. Depuis lors, le parc s'est dvelopp en un centre de coopration de recherche, y compris le partenariat avec l'Universit de Tsukuba en 2008.En outre, M. Ghannouchi a dvelopp la coopration triangulaire Afrique Japon-Tunisie. Le projet d'ducation la sant reproductive et le projet Kaizen eu sont de bons exemples. Ainsi M. Ghannouchi a fond la base de linitiative triangulaire, qui devrait tre davantage dveloppe lors de la TICAD 8 qui se tiendra cet t en Tunisie.