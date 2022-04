Ooredoo Night Run by Xiaomi لأول مرة في تونس

بلاغ صحفي -

التكنولوجيا في خدمة عشاق الرياضة!



أكثر من مجرد حدث رياضي



Ooredoo من أجل قضية جيدة



شارك الآن وكن أحد عدائي Ooredoo



أعلنت Ooredoo في مؤتمر صحفي عقدته في 11 أفريل 2022 في تونس العاصمة أنه سيتم تنظيم هذا السباق لأول مرة في تونس خلال سهرة رمضانية.وسيكون "Ooredoo Night Run by Xiaomi" حدثا رياضيا مصحوبا بالعديد من الأنشطة الثقافية لجميع الأعمار. فرصة أخرى لعشاق الرياضة لاختبار تجربة فريدة من نوعها والاستمتاع بأجواء احتفالية في مكان رمزي.وبهذه المناسبة صرح منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo تونس: " الالتزام الاجتماعي والرياضة هما القيم الرئيسية لـ Ooredoo تونس، وقد ثبت ذلك على مدار السنة من خلال شراكتنا مع اللجنة الأولمبية الوطنية التونسية والنادي الإفريقي والعديد من الأندية الرياضية الأخرى في البلاد. وانطلاقا من هذه القناعات، قررنا تنظيم تجمع رياضي كبير واخترنا مكانا رمزيا، في قلب العاصمة التونسية لرفع مستوى الوعي بين المشاركين بأهمية الرياضة والممارسات الجيدة خلال شهر رمضان المبارك. ونشكر شريكنا Xiaomi على مشاركته الفعالة ونأمل أن يكون هذا الحدث لقاءا سنويا مع التونسيين وعشاق الرياضة".اقتناعا منها بأن الرياضة عنصر ضروري لتنمية البشرية وأن التكنولوجيا تشارك في تطورها، ستقدم شركة Xiaomi، الشريك الرسمي لـ Ooredoo Night Run مائة هدية للمشاركين كما سيتم الكشف عن العديد من المفاجآت الأخرى في يوم السباق.وعبر سيلفستر هوانغ ، مدير المبيعات في Xiaomi تونس: "يمثل سباق Ooredoo Night Run by Xiaomi التحدي الذي نواجهه لهذا العام، وهذه المغامرة مثالية بما يكفي لتتناسب مع إطلاقنا لسلسلة Redmi Note 11 في تونس تحت شعار "انهض للتحدي". في Xiaomi ، نؤمن بدورنا في مساعدة المجتمع وعشاق الرياضة هم حرفائنا المفضلين، حيث نقدم لهم مجموعة من المنتجات الذكية المتصلة التي يمكن أن تساعدهم أثناء أنشطتهم. نحن متحمسون حقا لإطلاق هذه النسخة الأولى من هذا الحدث الحصري في تونس ونتطلع إلى لقائكم جميعا! ".سيكون "Ooredoo Night Run by Xiaomi" حدثا متعدد التخصصات للجميع دون أن ننسى الأطفال الذين سيتمتعون أيضا ببرنامج خاص.سيقام هذا الحدث يوم السبت 23 أفريل 2022 في شارع الحبيب بورقيبة، وسيجمع الآلاف من العدائين على مسارات مختلفة من 10 و 5 و 2 كيلومتر من أجل إشراك أكبر عدد ممكن من الناس في أجواء احتفالية في جميع أماكن المسابقة. كما سيتم منح الجوائز والميداليات لجميع المشاركين.وبالإضافة إلى ذلك، تدعو Ooredoo الجميع للحضور والاستمتاع بالسهرة المبرمجة للغرض وكذلك بقرية المسابقة. سيكون الدي جي الشهير بنجمي حاضرا خلال هذه السهرة ليقدم عمله الفني "السينوج" ، والذي يمزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والفن الشعبي.تعد Ooredoo المشاركين بتجربة فريدة من نوعها مع العديد من المفاجآت التي يمكن اكتشافها يوم التظاهرة.ووفاء منها للقضايا الاجتماعية واستمرارا لاستراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، ستتواجد Ooredoo أيضا في هذا الحدث مع شريكها الهلال الأحمر التونسي كجزء من برنامج "تونس تعيش" للتوعية بالمشاكل الصحية وإجراء فحوصات صحية مجانية وتقديم النصائح للناس من خلال المصحة المتنقلة وحضور الأطباء المتطوعين.بالإضافة إلى ذلك، أعلنت Ooredoo أنه سيتم التبرع بجميع أرباح هذا المشروع لوحدة سرطان الأطفال في مستشفى صالح عزيز.تجدر الإشارة إلى أن رسوم المشاركة مجانية لسباق 2 كلم للأطفال، و 5 دنانير لمسافة 5 كلم و 10 دنانير لسباق 10 كلم. للمشاركة والحصول على البرنامج الكامل، يرجى التسجيل في www.ooredoorun.com .