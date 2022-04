Tunisie: Au mois de mars 2022, le taux d’inflation augmente à 7,2%.

. ..

Au mois de mars 2022, l’inflation confirme sa tendance haussière en augmentant à 7,2% après 7% en février et 6,7% en janvier.Cette progression est expliquée essentiellement par l’accélération du rythme des hausses des prix des boissons alcoolisées et tabac ) 21% contre 19,4% en février( ainsi que des prix du groupe des articles d'habillement et des chaussures )9,8% contre 8,9%( et des prix du groupe des meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer 6,1% contre 5,7%).