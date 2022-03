La Tunisie et les cryptomonnaies : le flou total

. ..

La guerre en Ukraine et la hausse de linflation loignent les investisseurs du march boursier et attirent lattention sur dautres types dactifs, il sagit principalement de la crypto-monnaie.La crypto-monnaie est un systme de paiement numrique qui ne dpend pas des banques pour vrifier les transactions. Il sagit dun systme peer-to-peer qui permet nimporte qui, nimporte o, denvoyer et de recevoir des paiements. Au lieu dtre de largent physique transport et chang dans le monde rel, les paiements en crypto-monnaie existent uniquement sous forme dentres numriques dans une base de donnes en ligne dcrivant des transactions spcifiques. Le concept de crypto est construit sur le principe de transparence et de traabilit. Il constitue le meilleur systme pour le suivi des paiements. Il permet de rduire les intermdiaires et donc de gagner en termes de dlais et de frais.Au niveau mondial, ladoption de la crypto-monnaie a augment de 190% entre 2018 et 2020, et encore crotre 280% de 2020 2021.En Tunisie, les cryptomonnaies font lobjet dune rpression alors quil nexiste pas de rglementation concrte et claire. Pire encore certaines personnes ont t emprisonn pour avoir utilis une monnaie numrique. Ce qui met en vidence labsence ou les insuffisances en matire de rglementation des actifs numriques dans notre pays qui milite pourtant pour les volutions technologiques.A plus dune occasion, le gouverneur de la Banque centrale, Marouan Abassi, a annonc sa volont dtudier le lancement dune Cbdc tunisienne (Central Bank Digital Currency ou la monnaie numrique de la Banque centrale ). Plus loin que cela, il a confirm que la BCT a fait son choix et se positionne en tant que facilitateur auprs de lcosystme tunisien dinnovation. En ce sens, la mre des banques en Tunisie sest dot des mcanismes ncessaires, linstar du Comit Fintech, la Sandbox rglementaire, le BCT-Lab et le site Web BCT-FintechMais malheureusement, aujourdhui, la Tunisie est dans le flou total concernant les cryptomonnaies et il est difficile de savoir si le pays est prt se lancer dans ce mouvement rvolutionnaire. Le gouvernement et les institutions financires ne savent pas sur quel pied danser. Nous sommes sur des concepts nouveaux, qui brusquent les concepts et les perceptions classiques. Cest une technologie transformatrice qui peut rvolutionner le monde de la finance. Il y a beaucoup de matire innovation, mais cest une innovation qui est porteuse de beaucoup de risque, ce qui implique donc des sujets de rgulation, et cest le rle des banques centrales dintervenir en la matire, notamment dans des contextes qui sont les ntres.Avec la vitesse laquelle volue le secteur dans le monde, il est peut-tre temps pour le gouvernement de changer la donne.Ladoption croissante de la cryptographie pourrait aider amliorer le positionnement de la Tunisie dans le cadre de leur engagement plus large rglementer les marchs financiers et les investissements transfrontaliers.* Amine BEN GAMRAExpert ComptableCommissaire Aux ComptesMembre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie