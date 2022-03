Orange Tunisie inaugure son 2ème Orange Digital Center à La Marsa dédié à la formation numérique des jeunes

Communiqu de Presse -

Situ proximit de la boutique Orange, dans un espace moderne et dot dquipements dernier cri ODC La Marsa a, pour cette occasion, lanc ses premires sessions de formations gratuites sur le codage et la robotique, destines de jeunes lycens et des enfants, tous gs de 10 18 ans.Cette inauguration, qui a t clbre en prsence dune dlgation dOrange, compose de Stphane Richard, Prsident Directeur Gnral du Groupe, Alioune Ndiaye, Directeur Gnral Afrique et Moyen-Orient, Asma Ennaifer, Directrice de la RSE, de la Communication et du Programme Orange Digital Center MEA, de hauts reprsentants dOrange Tunisie, Marwan Mabrouk, Prsident et Thierry Millet, Directeur Gnral, ainsi que dinvits de marque, dont des reprsentants, de la GIZ, Agence allemande de coopration internationale et de lInstitut franais de TunisiePour rappel, le 1er Orange Digital Center, situ aux Berges du Lac, a t lanc en 2019, avec pour ambition de renforcer lemployabilit des jeunes, les encourager entreprendre et innover et de soutenir lcosystme start-up. Cest un dispositif qui permet daller de la formation, lincubation technologiques, jusqu lacclration de start-up et linvestissement dans ces jeunes pousses et cela grce des programmes diffrents et trs complmentaires : Lcole du code, le FabLab Solidaire de la Fondation Orange EL FabSpace Lac, un atelier de fabrication numrique, et lacclrateur corporate de start-up, Orange Fab Tunisie, tous soutenus par le fonds dinvestissement du Groupe, Orange Ventures et grce galement ses filiales dployes au sein des universits, les ODC Clubs, dans 4 rgions de la Tunisie, Le Kef, Nabeul, Sousse et Tunis et trs prochainement dans deux autres rgions, Sfax et Kairouan. ODC Lac a ainsi form 28 000 jeunes et accompagn 59 start-up jusqu prsent.Avec louverture de ce second ODC, Orange Tunisie raffirme aujourdhui son engagement auprs des jeunes de La Marsa et des environs proches, une ville qui abrite une communaut trs dynamique de jeunes geeks. Ainsi, ODC La Marsa, proche des collges, lyces et clubs, vient renforcer cette dynamique et initier les enfants ds leur jeune ge au numrique et renforcer les comptences IT des adolescents, pour une meilleure insertion professionnelle.Avec le soutien de la GIZ, son partenaire stratgique sur les ODC, Orange Tunisie a associ ses efforts avec des acteurs locaux spcialiss dans la formation des jeunes aux technologies, notamment, Cody Space, le centre de formation partenaire de Magic Makers ; Net info, pionnier en Afrique dans la formation aux mtiers de production de contenu cratif, numrique, immersif et intelligent et lAssociation Youth Club, fonde par de jeunes tunisiens motivs et qui compte aujourdhui plus de 54 clubs sur toute la Tunisie.Avec ces partenaires, Orange Digital Center La Marsa va pouvoir dployer tout au long de lanne un programme riche et diversifi au profit de plusieurs bnficiaires :Les enfants, collgiens et lycens ges de 7 18 ans travers des formations en codage et robotique, des ateliers en entrepreneuriat et soft skills et enfin des ateliers de dveloppement informatique en web, mobile, intelligence artificielle et gaming ;Les jeunes diplms et non diplms travers des formations en reconversion professionnelle dans le domaine du cloud computing avec le programme AWS re/Start de Amazon Web Services et des formations de spcialisation dans le domaine du dveloppement de jeux vido, combinant artistes et dveloppeurs ;Les sniors de plus de 50 ans travers des ateliers dinitiation au numrique, notamment aux rseaux sociaux, lutilisation de smartphones et la protection contre le phishing.A noter que Orange Digital Center La Marsa, fera partie dun rseau de 32 Orange Digital Centers sur la zone Afrique, Moyen-Orient et Europe dici 2023. Cette organisation permet un change dexpriences et dexpertises dun pays lautre et offre une approche simple et inclusive pour renforcer lemployabilit des jeunes, encourager lentrepreneuriat innovant et promouvoir le tissu numrique local.