Orange Tunisie, qui a fait de l’égalité professionnelle femmes-hommes une priorité, renouvelle de nouveau sa certification GEEIS

Dans le cadre de sa stratgie de responsabilit sociale et de sa politique d'employeur digital et humain, Orange Tunisie a fait, depuis son lancement commercial en mai 2010, de l'galit professionnelle femmes-hommes l'une de ses priorits stratgiques : la mixit, dans toutes les fonctions et tous les niveaux est en effet un gage de performance globale pour loprateur.Orange Tunisie a pris ces engagements depuis 2012, dabord en signant le Pacte Mondial des Nations Unies, puis les Women's Empowerment Principles (Weps) en 2016, des principes qui prnent lautonomisation des femmes sur le march de lemploi et le renforcement de la place de la femme au sein de lentreprise.En 2017, Orange Tunisie a obtenu la certification internationale Gender Equality European International Standard (GEEIS) et a ainsi dmontr sa volont de se lancer dans une dmarche damlioration continue et de progresser, dun audit un autre, grce diffrentes initiatives de consolidation de la place de la femme qui sinscrivent dans la dure.En 2019, Orange Tunisie a pu donc renouveler sa certification GEEIS, grce aux actions entreprises, notamment dans le cadre du projet We Diversity construit avec le soutien de la GIZ et son Programme EconoWin Intgration conomique des femmes dans la rgion MENA .La majeure partie de ces actions se sont articules principalement autour de 4 axes :Promouvoir une reprsentation quilibre des femmes dans tous les mtiers, notamment techniques ;Favoriser davantage l'accs des femmes aux postes responsabilits ;Veiller l'galit salariale ;Prserver l'quilibre vie prive-vie professionnelle.Trs rcemment, Orange Tunisie a confirm encore une fois son statut dentreprise qui fait de lgalit professionnelle femmes-hommes et de lempowerment au fminin une priorit en interne comme en externe, en renouvelant de nouveau et lors du 3me exercice daudit sa certification GEEIS, avec un passage un niveau suprieur, jug trs satisfaisant.Grce la collaboration de toutes les quipes et aux efforts dploys, de nouvelles actions ont pu tre mises en place dans diffrents domaines, dont par exemple :La cration dun ple Data RH qui permet un pilotage serr des indicateurs de genre ;Le lancement dimportantes actions de sensibilisation et de communication avec les parties prenantes comme la mise en place de partenariats avec universits, entreprises ou encore ONG ;De nombreuses actions en faveur du bien-tre au travail des collaborateurs ;Une trs bonne reprsentation des femmes au sein de leffectif global, aux postes de management et au Comit Excutif. Elles reprsentent :40% de leffectif total ;50% du Comit Excutif ;31% de leffectif managrial.Pour cette anne et celles venir, Orange Tunisie va donc continuer relever dautres challenges et saisir les opportunits damlioration identifies, en continuant promouvoir plus de reprsentativit des femmes dans tous les mtiers, dont ceux techniques, et tous les niveaux.