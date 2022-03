SANTÉ : Les produits alternatifs du tabac peuvent aider les fumeurs à se débarrasser de leur habitude ?

Le professeur Tikki Ella Pangestu ancien fonctionnaire de l'Organisation mondiale de la sant (OMS) recommande que les fumeurs qui ne peuvent pas arrter de fumer soient autoriss utiliser des produits alternatifs du tabac afin de se dbarrasser de cette addiction.



"Comme beaucoup d'autres interventions dans la vie quotidienne - ceintures de scurit dans les voitures, casques de moto, change scuris de seringues dans le cadre de la toxicomanie, pour n'en citer que quelques-unes les produits alternatifs du tabac contribuent rduire les effets nocifs du tabagisme sur la sant", a dclar le professeur Tikki Ella Pangestu.



Selon le Centre de contrle et de prvention des maladies (CDC) bass aux États-Unis, les fumeurs sont plus susceptibles que les non-fumeurs de dvelopper des maladies cardiaques, des accidents vasculaires crbraux, des maladies pulmonaires, du diabte et des maladies pulmonaires obstructives chroniques. Le tabagisme augmente galement le risque de tuberculose, de certaines maladies oculaires et de problmes du systme immunitaire, notamment la polyarthrite rhumatode.



Selon le CDC, le tabagisme multiplie par 2 4 le risque de maladie coronarienne et d'accident vasculaire crbral. Le risque pour les hommes de dvelopper un cancer du poumon s'ils fument est multipli par 25, tandis qu'il est multipli par 25,7 pour les femmes qui fument.



Les produits alternatifs du tabac peuvent attnuer les dommages causs en rduisant de 90 95% les toxines nocives libres lorsqu'un fumeur allume et brle une cigarette.



Les produits "heat-not-burn" nouvel arsenal anti-tabagique



Selon l'American Cancer Society (ACS), la fume de tabac est compose de milliers de substances chimiques. Les plus courantes sont le cyanure d'hydrogne, le formaldhyde, le plomb, l'arsenic, l'ammoniac, le benzne, le monoxyde de carbone,etc.



Les produits HTP, parfois appels "heat-not-burn", utilisent gnralement un lment chauffant lectronique qui chauffe des btonnets, des bouchons ou des capsules spcialement conus contenant du tabac. Le tabac ne devient pas assez chaud pour brler.



Les cigarettes lectroniques, ou e-cigarettes, sont des appareils fumer aliments par des piles. Elles sont dotes de cartouches remplies d'un liquide qui contient gnralement de la nicotine, des armes et des produits chimiques. Le liquide est chauff pour produire une vapeur que la personne inhale. C'est pourquoi l'utilisation des e-cigarettes est appele "vapotage".



Aux États-Unis, certains produits de vapotage et les HTP ont dj t approuvs par la Food and Drug Administration (FDA), qui a autoris la commercialisation de ces produits.





"Par le biais du processus de demande d'autorisation pour les produits du tabac risque modifi, la FDA vise garantir que les informations destines aux consommateurs concernant la rduction du risque ou de l'exposition un produit du tabac sont tayes par des preuves scientifiques et comprhensibles", a dclar Mitch Zeller, J.D., directeur du Centre pour les produits du tabac de la FDA.



Les donnes soumises par les entreprises la FDA "montrent que la commercialisation de ces produits particuliers avec les informations autorises pourrait aider les fumeurs adultes dpendants abandonner les cigarettes avec combustion et rduire leur exposition aux produits chimiques nocifs, mais seulement s'ils changent compltement de produit", a ajout Mitch Zeller.



Le professeur Pangestu et le Dr Rafael R. Castillo qualifient ce concept consistant aider les fumeurs arrter de fumer en leur permettant d'utiliser des PTA de rduction des mfaits du tabac (THR).



"La THR est une stratgie visant attnuer le risque sanitaire chez les fumeurs qui utilisent des cigarettes classiques", explique le Dr Castillo, cardiologue et professeur en mdecine cardiovasculaire. "Le sevrage tabagique complet reste l'objectif premier, mais comme il ne peut tre atteint chez la bien plus grande majorit des fumeurs, notamment les rcalcitrants, il faut leur proposer une alternative pragmatique intermdiaire."



Le professeur Pangestu ajoute Au Royaume-Uni par exemple, on estime qu'entre 20 000 et 30 000 fumeurs arrtent de fumer chaque anne lorsqu'ils passent aux e-cigarettes. Dans les pays o ces produits sont disponibles, les ventes de cigarettes sont en baisse .



"D'aprs les tudes disponibles, la quantit de substances toxiques que reoit un fumeur est jusqu' 95 % infrieure celle de la cigarette", rapporte-t-il.



Pour obtenir des informations de premire main, le Dr Castillo et son groupe de recherche de l'Unit de recherche cardio-mtabolique (CaMeRU) de la FAME Leaders Academy ont effectu deux examens systmatiques et des mta-analyses.



"(Notre tude a montr) qu'il y a une amlioration de certains paramtres des facteurs de risque cardiovasculaire, comme une moindre augmentation de la frquence cardiaque, une augmentation des lipoprotines de haute densit (bon cholestrol) et une moindre constriction des artres", explique le Dr Castillo. "Une autre tude a galement montr une rduction significative des lments nocifs communment obtenus par le tabagisme conventionnel."



Malheureusement, il n'existe pas encore de donnes prouvant que les HTP pourraient aider les fumeurs arrter de fumer - car les tudes ncessitent une priode de temps plus longue pour tre menes. Mais sur la base de techniques de modlisation et compte tenu des effets bnfiques des produits alternatifs du tabac, le Dr Castillo pense que "des millions de personnes arrteront de fumer des cigarettes et que des dizaines de milliers de vies seront sauves chaque anne grce la rduction des complications lies au tabagisme."



Rcemment, le Snat philippin a adopt un projet de loi qui lgaliserait et rglementerait le vaping et les produits alternatifs du tabac. La loi sur la rglementation des produits de nicotine vaporiss (SB 2239) a t approuve par 19 voix contre 2, avec l'abstention de deux snateurs.



Tous ces dveloppements rcents sont pris en considration par le professeur Pangestu et le docteur Castillo.



"Ces rglementations sont absolument ncessaires pour faciliter une utilisation plus large et un accs ces produits pour les fumeurs qui veulent arrter de fumer", a dclar le professeur Pangestu.



"La rglementation par la lgislation est cruciale pour s'assurer que l'utilisation des produits alternatifs du tabac profite la sant publique", dclare le Dr Castillo, ajoutant que les infractions doivent tre clairement dfinies et que des sanctions correspondantes doivent tre prvues. La sous-rglementation et la surrglementation ne seront pas bonnes, ajoute-t-il.



Le professeur Pangestu a dclar que les produits alternatifs du tabac devraient tre promues paralllement d'autres options. "Nous devons considrer les produits alternatifs du tabac comme un complment aux autres options disponibles telles que l'ducation, les lignes d'aide l'arrt du tabac, les conseils et l'ducation et les thrapies de remplacement de la nicotine (comme les patchs la nicotine, la gomme et les sprays nasaux, entre autres)."



"Il n'est jamais trop tard pour arrter de fumer", ritre le Dr Castillo. "Certains avantages comme une respiration plus libre, moins d'essoufflement et moins de frquences cardiaques rapides et d'augmentation de la pression artrielle l'effort peuvent tre obtenus en quelques jours ou quelques semaines aprs l'arrt."



D'autres changements dans le cur, les poumons et les artres, dit-il, peuvent prendre plus de temps pour s'amliorer, mais au moins la dtrioration est dj ralentie.



"Chez certains fumeurs de longue date, il peut y avoir des dommages permanents qui ne sont plus rversibles, mais le risque de dvelopper ultrieurement des complications comme un accident vasculaire crbral ou une crise cardiaque est considrablement rduit aprs l'arrt de la cigarette", assure le Dr Castillo.