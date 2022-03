Orange Tunisie, avec le soutien de la Fondation Orange, inaugure à Sfax la 23ème Maison Digitale pour l’autonomisation des femmes, en partenariat avec l’association Djagora

Communiqu de Presse -

A loccasion de la Journe Internationale des Femmes et dans le cadre de ses activits de solidarit numrique, Orange Tunisie et son partenaire lassociation Djagora ont inaugur, avec le soutien de la Fondation Orange, mardi 8 mars, une nouvelle Maison Digitale Sfax pour lautonomisation conomique des femmes, la 23me de son programme, lanc en mai 2016.Cette Maison Digitale urbaine, situe en plein cur de la Technople de Sfax proximit du Centre de Recherche en Numrique, du FabLab Solidaire Djagora FabLab , atelier de fabrication numrique, de la ppinire dentreprises et du campus universitaire, bnficie ainsi dun cosystme des plus varis et riches.La Maison Digitale de Sfax est un espace bien quip en outils numriques (PC portables, tablettes, vido projecteur, contenu numrique) et anim par des experts pour pouvoir offrir, tout au long de lanne, plus de 100 femmes artisanes, micro-entrepreneuses, jeunes porteuses de projets et mme lycennes, lopportunit de consolider ou de dvelopper leurs produits, ides et projets par des formations en nouvelles technologies, design, commercialisation en ligne...Par ailleurs et au cours de linauguration de cette Maison Digitale de Sfax, Orange Tunisie en a profit pour remettre le Prix Coup de Cur Ô Fminin 4 femmes dexception :Lamia Nasralli de la Maison Digitale de Kasserine pour son projet Atelier de textile et fabrication des produits artisanaux ;Nadia Sassi de la Maison Digitale de Takelsa pour son projet Apiculture et produits drivs ;Dhouha Guessmi de la Maison Digitale de Jendouba pour son projet ppinire de fleurs cologiques ;Ameni Dammak de la Maison Digitale de Sfax pour son projet Health Wishes .Pour rappel, le Prix Coup de Cur Ô Fminin de la Fondation Orange encourage les femmes bnficiaires des Maisons Digitales lancer/dvelopper leurs projets ou activits gnratrices de revenus.A noter que le programme des Maisons Digitales vise favoriser linsertion professionnelle des femmes et/ou dvelopper leurs activits gnratrices de revenus travers des modules de formations en informatique et en entrepreneuriat de base, utilisant des outils numriques ainsi que de laccompagnement sur mesure.Aujourdhui, ce sont prs de 1700 femmes qui bnficient de ces services dans 23 Maisons Digitales situes sur lensemble du territoire et gres en partenariat avec 14 associations/ONG.