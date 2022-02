La HUAWEI WATCH GT 3 « Collection Phases de Lune II » améliore vos performances sportives

Communiqué de Presse -

. ..

. .

La gestion des pratiques sportives n’est plus difficile

La nouvelle HUAWEI WATCH GT 3 Collection Phases de Lune II change la donne sur le marché des smartwatches. Le nouveau produit se démarque par son design, sa connectivité, sa généreuse batterie et sa capacité à devenir un partenaire de santé. Un partenariat qui se complète par une forte présence du volet fitness.Si vous êtes un passionné de fitness ou si vous voulez un coach personnel exceptionnel, la HUAWEI WATCH GT 3 sera votre partenaire idéal. Elle est équipée de la technologie de surveillance de la fréquence cardiaque HUAWEI TruSeenTM 5.0+ qui mettra fin à toutes les interférences possibles lorsque vous faites de la course, de la marche, du cyclisme ou d'autres sports.La montre vous proposera plus de 100 modes d'entraînement, dont 18 modes d'entraînement professionnels. Les 12 modes d'entraînement en extérieur de la montre sont liés à la course, la marche, l'escalade, la randonnée, la course de fond, le cyclisme, la natation en eau libre, le triathlon, le ski, le snowboard, le ski de fond et le golf. La montre propose également sept modes d'entraînement en intérieur.La montre se montre exceptionnelle avec la nouvelle fonction de mesure de l'aptitude à la course à pied intitulée « Running Ability Index » (RAI) : il s’agit de calculer l'historique de la fréquence cardiaque de course, mais aussi le rythme, ainsi que d'autres données. L’utilisateur bénéficie d’une analyse détaillée de ses performances de course après chaque entraînement afin de suivre de près son degré de progrès.La nouvelle HUAWEI WATCH GT 3 Collection Phases de Lune II accompagne l’utilisateur également à travers des conseils d'entraînement professionnels, c’est un coach intelligent, facile et tendance.D’après nos sources, HUAWEI s’apprête à introduire la nouvelle WATCH GT 3 Collection Phases de Lune IIsur le marché tunisien.