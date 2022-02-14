عائلة نور الدين البحيري ترسل عدل تنفيذ إلى وزير الصحة


Publié le Lundi 14 Février 2022 - 20:47 قراءة: 0 د, 37 ث
      
وجهت عائلة القيادي في حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، تنبيها بعدل تنفيذ إلى وزير الصّحّة تحمّله بموجبه المسؤوليّة الشّخصيّة عن أيّ مكروه يطاله بسبب ظروف احتجازه في مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت، وفق نص بلاغ لهيئة الدفاع اليوم الإثنين 14 فيفري 2022.

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وأكدت هيئة الدفاع، أن البحيري لم يعد خاضعا للمتابعة الطّبّية منذ يومين، إثر إعلامه بأنّه قد أصبح متعذّرا مواصلة إمداده بالسّوائل الطّبّيّة بسبب حالة جسده إثر 45 يوما من الإضراب عن الطّعام.

وقالت الهيئة، إن 'المستشفى المذكور أصبح واقعيّا مركز احتجاز غير قانونيّ وخارج رقابة القضاء بما يحمّل وزير الصّحّة شخصيّا المسؤوليّة الكاملة عن كلّ التّبعات المتأتّية عن تواصل هذا الإحتجاز على صحّة البحيري وحياته'.
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وطالبت هيئة الدفاع جميع المسؤولين عن ما وصفته بالإحتجاز التّعسّفيّ بإنهائه فورا لإخلاء مسؤوليّتهم الجزائيّة والأخلاقيّة.

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