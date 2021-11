Orange Tunisie, Draxlmaier Tunisie, Enova Robotics et Novation City expérimentent ensemble l’apport de la technologie 5G pour l’industrie, une première en Tunisie !

Avant dtablir un calendrier pour le lancement effectif de la technologie 5G en Tunisie, le Ministre des Technologies de la Communication a donn lopportunit aux oprateurs de tlcommunications de lexprimenter, en mettant laccent sur des partenariats, notamment avec des start-up.



Orange Tunisie a saisi cette opportunit et sest associ Dräxlmaier Tunisie, Enova Robotics et Novation City pour tester les usages de la 5G dans un environnement industriel des plus modernes au sein de lusine de Dräxlmaier Tunisie Sousse (METS) spcialise dans la production de faisceaux de cbles lectriques.



En effet, ce projet de co-innovation bas sur la 5G, lIA, lIOT et la robotique, qui a t expriment jeudi 11 novembre en prsence dinvits provenant en grande partie du monde industriel et acadmique, de lcosystme start-up et des mdias, avait essentiellement pour objectif de montrer que lon pouvait amliorer la productivit et lefficience et liminer les travaux pnibles, en particulier dans la chane de logistique, au sein de lusine de Dräxlmaier Tunisie Sousse.



Pour cela et avec lappui du Centre industrie 4.0 de Novation City, Dräxlmaier Tunisie a identifi deux besoins principaux constituant cette exprimentation : la connectivit au sein de lusine, de nombreuses structures mtalliques empchant en effet une bonne communication, et les travaux pnibles trs prsents sur la chane de logistique.



Orange Tunisie et Enova Robotics y ont rpondu en mettant en place un rseau 5G exprimental pour justement amliorer la connectivit et pouvoir traiter des masses importantes de donnes en temps rel et en faisant faire les tches pnibles par des robots autonomes, notamment pour la surveillance de lusine et la distribution de bobines de cbles.



Avec cette exprimentation, les 4 partenaires ont voulu montrer que la 5G, grce sa faible latence et ses trs hauts dbits, peut constituer un levier de comptitivit pour lindustrie en apportant une amlioration sensible dans les procds industriels et dans la faon de travailler. Plus particulirement, la 5G peut tre ainsi un vritable atout pour booster les performances et assurer une meilleure efficience de production.



Et en attendant le lancement effectif de la technologie 5G, Orange Tunisie poursuit aujourdhui ses investissements dans la technologie 4G, qui continue non seulement tre massivement dploye dans le monde, mais aussi voluer significativement grce lagrgation de frquences pour une meilleure qualit de service pour le client.