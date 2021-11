Ooredoo, nommé opérateur de télécommunications officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et de la Coupe Arabe de la FIFA 2021 pour la région MENA

Communiqu de Presse -



Loprateur supportera la FIFA dans le plus grand vnement sportif du monde et le plus grand tournoi de football de la rgion







Ooredoo vient dannoncer quelle sera loprateur de tlcommunication officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et de la Coupe Arabe de la FIFA 2021 pour la rgion Moyen Orient et Afrique.



Le choix dOoredoo pour soutenir ce genre dvnements sportifs majeurs, consolide la coopration troite entre Ooredoo et la FIFA aprs sa dsignation en tant que Supporter national des ditions 2019 et 2020 de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA.

Le directeur commercial dOoredoo Qatar, le cheikh Nasser Bin Hamad Bin Nasser Al Thani, a dclar loccasion : Nous sommes trs fiers de collaborer nouveau avec la FIFA, cette fois pour soutenir le plus grand vnement sportif au monde ainsi que le plus grand vnement footballistique de la rgion. Tous les yeux seront rivs vers le Qatar en cette fin danne 2021 et en 2022, lorsque notre pays deviendra la plus grande scne internationale sportive. Ce sera l'occasion pour Ooredoo de consolider notre leadership en matire d'innovation et de tlcommunications, de promouvoir notre pays en tant que ple sportif majeur et de clbrer le football le sport le plus populaire sur la plante.

Le cheikh Nasser Bin Hamad a ajout : Nous disposons Qatar de nombreux difices sportifs internationaux quips des dernires technologies et innovations. Le rseau Ooredoo innov est capable de rpondre aux attentes des supporters et des invits de point de vue dbit et confiance, deux garanties recherches par tous dans les comptitions similaires. Je tiens exprimer une fois de plus notre fiert de participer au soutien de notre pays bien-aim lors de cette organisation pour offrir une exprience inoubliable tous nos invits. Nous sommes galement trs heureux de voir les matchs et la bonne ambiance avec des fans du monde entier .

De sa part, Nick Brown, directeur des Revenus commerciaux de la FIFA, a dclar cet gard : Nous sommes ravis de retrouver Ooredoo, cette fois en tant que Supporter rgional de ces deux formidables comptitions que le Qatar sapprte accueillir. Avec Ooredoo nos cts, nous aurons cur d'organiser des vnements mmorables qui rassembleront les amateurs de football au Qatar et dans le monde entier.



La Coupe Arabe de la FIFA 2021 aura lieu du 30 novembre et le 18 dcembre 2021 au Qatar en prsence de 16 quipes. Ce rendez-vous fera office de rptition avant la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 qui aura lieu du 21 novembre au 18 dcembre 2021. Pour plus dinformations sur les deux comptitions, merci de consulter le site : FIFA.com