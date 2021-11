بلاغ صحفي -

في إطار توفيرها للجديد وإتاحة الفرصة لحرفائها خلال فترات العطل المدرسية، تطلق أورنج تونس اللعبة الرقميّة Orange GO""، وهي لعبة على الهاتف الجوّال مبتكرة تقدّم لمشتركيها مجموعة متنوعة من الهدايا والامتيازات والجوائز القيّمة في جميع ولايات الجمهورية.وقد تم تصميم وتطوير اللعبة المبتكرة Orange GO"" من قبل شبان مركز أورنج للتطوير والإبتكار الرقمي Orange Digital Center، وهي لعبة مبتكرة للبحث عن هدايا موجودة حول شبكة المبيعات بناء على نظام تحديد الموقع الجغرافي حيث سيتعين على كلّ لاعب التنقل بإستعمال الخريطة الجغرافية (map)لمحاولة العثور على هدايا (boxes) ذات قيمة مالية مختلفة باستخدام شبكة الجيل 3G و G4 للهاتف الجوّال لأورنج تونس.مع التطبيقة الجديدة، سيتمكن اللاعب من متابعة والإطلاع على الأرباح والترتيب وكسب النقاط لزيادة ومضاعفة الرصيد والحصول على مكافآت "2ème chance " و Chméta"" و"Zoom out ".وبالنسبة للدورة الأولى، قامت أورنج تونس بالتعاون مع OPPO بتقديم الهواتف الجوّالة والأكسسوارات، وشحن الرصيد بالانترنات و Airboxes Orange يمكنكم الان سريعا ودون مزيد إضاعة الوقت تحميل لعبة Orange GO"" من App Store أو Google Play، وزيارة إحدى مغازات ونقاط البيع لأورنج تونس لمعرفة واكتشاف الصناديق ومحاولة الفوز بواحدة من 10000 هدية مجانية يوميا المخصّصة للعبة.وسيتمّ الإعلان عن تفاصيل اللعبة المبتكرة والامتيازات الجديدة و آخر المستجدات بالإضافة للعديد من المفاجآت على صفحة التواصل الإجتماعي الفايسبوك Page Facebook d’Orange Tunisie طوال فترة اللعبة.اللعبة متاحة ومتوفرة لمدة شهر واحد وذلك بداية من غرة نوفمبر إلى غاية 30 نوفمبر 2021.Orange GO"" هي لعبة مجانية ومفتوحة للجميع وغير ملزمة للشراء.