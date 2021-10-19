وزير إسرائيلي: من الممكن ان تنضم تونس للاتفاقيات الابراهيمية

Publié le Mardi 19 Octobre 2021 - 06:51قراءة: 0 د, 29 ث
وكالات - قال وزير التعاون الاقليمي الاسرائيلي عيساوي فريج في تصريح لموقع "ارم نيوز" الاماراتي ان دول سلطنة عمان وتونس وقطر وماليزيا قد تنضم الى الاتفاقيات الابراهيمية (التي أبرمتها دولة الاحتلال مع الامارات والبحرين ومصر والأردن)، مضيفا بأن لإسرائيل علاقات مباشرة وغير مباشرة مع جميع الدول العربية في الشرق الاوسط وحتى مع الدول المعادية على حد تقديره.


وحول المعارضة في هذه الدول تطبيع العلاقات مع اسرائيل قال فريج :"التوافق والسلام ينفع جميع شعوب المنطقة، الربح والخسارة واضحة، مجرد عدم وجود اتفاق سلام هو خسارة كبيرة أكثر من الوضع الذي فيه يوجد اتفاق سلام".



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 234466

Hindir  (Tunisia)  |Mardi 19 Octobre 2021 à 08h 14m |           
قد تطبع جميع الدول العربية علاقاتها مع الكيان الصهيوني، و لكن ذلك غير ممكن لتونس لسببين. أولهما الموقف المبدئي من القضية الفلسطينية و الذي لم يتغير منذ أواخر الستينات و القاضي بتأسيس دولة فلسطينية ذات سيادة على أراضيها و عاصمتها القدس. أما ثاني هذه الأسباب، فهو تعرض تونس لثلاث اعتداءات إسرائيلية على أراضيها سال فيها الدم التونسي مع الدم الفسطيني وهي حادثة حمام الشط، و اغتيال الشهيد أبو جهاد في سيدي بوسعيد و ما بالعهد من قدم اغتيال الشهيد محمد
الزواري بصفاقس. فحتى لو أقيمت دولة فلسطينية بشروط الفلسطينيين فإن تطبيع تونس مع الكيان الصهيوني غير ممكن حتى يعتذر هذا الكيان الغاشم لتونس و يقوم بجبر الأضرار التي ألحقها بها من إزهاق للأرواح و تدمير للممتلكات. و كان من الممكن أن يحسم الجدل في تونس حول هذا الأمر لو وافق الإخوان المتصهينون على تمرير قانون تجريم التطبيع في البرلمان



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