وزير إسرائيلي: من الممكن ان تنضم تونس للاتفاقيات الابراهيمية

وكالات - قال وزير التعاون الاقليمي الاسرائيلي عيساوي فريج في تصريح لموقع "ارم نيوز" الاماراتي ان دول سلطنة عمان وتونس وقطر وماليزيا قد تنضم الى الاتفاقيات الابراهيمية (التي أبرمتها دولة الاحتلال مع الامارات والبحرين ومصر والأردن)، مضيفا بأن لإسرائيل علاقات مباشرة وغير مباشرة مع جميع الدول العربية في الشرق الاوسط وحتى مع الدول المعادية على حد تقديره.
وحول المعارضة في هذه الدول تطبيع العلاقات مع اسرائيل قال فريج :"التوافق والسلام ينفع جميع شعوب المنطقة، الربح والخسارة واضحة، مجرد عدم وجود اتفاق سلام هو خسارة كبيرة أكثر من الوضع الذي فيه يوجد اتفاق سلام".
وحول المعارضة في هذه الدول تطبيع العلاقات مع اسرائيل قال فريج :"التوافق والسلام ينفع جميع شعوب المنطقة، الربح والخسارة واضحة، مجرد عدم وجود اتفاق سلام هو خسارة كبيرة أكثر من الوضع الذي فيه يوجد اتفاق سلام".
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