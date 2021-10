Syrine Tlili dirigera provisoirement Tunisie Telecom

Suite à la nomination de M. Samir Saied en tant que membre du gouvernement, le Conseil d’administration de Tunisie Telecom s’est réuni le 12 Octobre 2021 et a décidé de déléguer Mme Syrine Tlili, membre du conseil, pour diriger provisoirement la société en attendant la désignation d’un nouveau PDG.







Biographie de Dr. Syrine Tlili



Dr. Syrine Tlili actuellement membre du conseil d’administration du groupe Tunisie Telecom était la directrice générale de l'Agence Nationale Tunisienne de la Certification Electronique) TunTrust(,depuis novembre 2014. Dans ce contexte, elle était chargée de fournir des services d'identification électronique nécessaires pour accroître la confiance dans les transactions électroniques au niveau national.



Cela incluait la mise en œuvre et le maintien de la conformité aux normes de l'infrastructure nationale PKI. Elle a également dirigé une équipe chargée de soutenir les secteurs publics et privés dans leur transformation digitale.

Avant de rejoindre TunTrust, Syrine Tlili a intégré l’enseignement supérieur en tant qu'enseignant chercheur à l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Carthage. Elle a été chef de la division Open Source au Ministère des Technologies de l'Information et de la Communication, d'octobre 2010 à septembre 2012. Elle a également été chef de la division de la sécurité des réseaux et des systèmes à l'Agence Tunisienne de l'Internet, d'août 1999 à septembre 2004.

Syrine Tlili a obtenu son doctorat en sécurité informatique et des systèmes d'information en 2009 à l'Université Concordia (Montréal, Canada), et un diplôme d'ingénieur de l'École Nationale d'Informatique de Tunis, Tunisie.