Le fonds Orange Ventures investit dans une seconde start-up tunisienne, Lamma

Communiqu de Presse - Orange Tunisie continue appuyer les start-up tunisiennes travers Orange Digital Center, son dispositif complet daccompagnement de lcosystme, et fait du financement en amorage son cheval de bataille, avec lappui dOrange Ventures.



Aprs Dabchy en 2020, Orange Ventures a en effet investi dans la start-up tunisienne Lamma, spcialise dans la mobilit du dernier kilomtre (Last Mile Mobility) et qui vient de lancer sa nouvelle application de Quick Commerce (Q-commerce) qui ambitionne de rvolutionner lexprience clients en Tunisie, avec pour objectif de livrer toutes les commandes du quotidien en moins de 45 minutes.







Cette plateforme de march regroupe aujourdhui un large choix de restaurants et plus de 1 000 produits, incluant lpicerie et les produits frais, les produits de beaut, de mode et de parapharmacie, ainsi que les accessoires lectroniques et les smartphones. Lamma a ainsi dj convaincu plus de 150 marchands partenaires.







Pour atteindre son ambition, la start-up a dvelopp un systme logistique ultra rapide, sappuyant sur une supervision et une complte automatisation de la gestion des livraisons. Lamma a galement ouvert ses 2 premiers dark stores tunisiens, des magasins sans clients ddi 100% la livraison ultra rapide Tunis. Cette tendance du Q-commerce, observe partout dans le monde, est un commerce trs proche du consommateur et plus digitalis, qui permet de librer du temps et de l'nergie rclams par les jeunes actifs pour leur vie sociale. Cela est rendu possible par de nouvelles technologies logistiques, cur du savoir-faire de Lamma.



Ces dark stores seront mis en service dans quelques semaines, pour toucher la moiti de la rgion du Grand Tunis. D'ici la fin de cette anne, Lamma prvoit l'ouverture de 3 autres dark stores pour pouvoir couvrir 80% de la population du Grand Tunis.



Rappelons que durant la 1re anne de son activit, Lamma sest dabord concentr sur le covoiturage et a pu ainsi crer une base de 15 000 jeunes actifs utilisateurs.





Nous nous rjouissons du soutien dOrange Ventures ce stade du dveloppement de notre projet. Nous souhaitons avec cet investissement poursuivre notre acclration en concentrant tous nos efforts pour fournir le meilleur de la distribution et pour conqurir rapidement dautres villes tunisiennes, puis nous internationaliser dbut 2022, en commenant par le Maroc , a dclar Yassir El Ismaili El Idrissi, CEO de Lamma.





Ce second investissement en Tunisie, que nous avons pu raliser grce lappui local dOrange Fab, confirme notre conviction quant au potentiel de lcosystme start-up tunisien. Nous croyons que le modle Super App devrait simposer en Afrique du Nord et en Tunisie, notamment grce un taux dquipement en smartphones et de consommation en ligne des plus avancs. Nous avons confiance en lquipe de Lamma pour devenir un acteur majeur de cette transformation, que nous observons sur dautres gographies, en Asie avec WeChat et Go-Jek ou en Amrique Latine avec Rappi, pour ne citer que ceux-ci , a pour sa part soulign Grgoire de Padirac, Principal chez Orange Ventures







À propos dOrange Ventures





Orange Ventures est un fonds dinvestissement technologique multi-stages de 350 millions deuros vise internationale. Il finance les startups innovantes dans les domaines dintrt stratgique dOrange (Networks & IT, Entreprise Digitale, Cybersecurit, et Fintech) et au-del (Consumer platforms, E-gaming, Edtech, Sant etc). Orange Ventures dploie galement les initiatives ddies la rgion dAfrique et Moyen Orient, et les entreprises limpact. Soutenu par le groupe Orange, le fonds propose aux startups dans lesquelles il investit un accs aux expertises du Groupe et mise en place de synergies avec ses nombreuses units commerciales et ses 257 millions de clients rpartis dans 26 pays. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur ventures.orange.com ou suivez-nous sur Twitter @Orange_DV.





À propos dOrange Tunisie





Orange Tunisie, spcialis dans les services de tlcommunications, a dcid de dployer une dmarche doprateur responsable, humain et solidaire en mettant la technologie et l'innovation numrique au profit du dveloppement socioconomique du pays. Depuis son lancement commercial, Orange Tunisie a par ailleurs fait de laccompagnement des jeunes un axe fort de sa stratgie de responsabilit sociale : lcosystme Orange Digital Center en est lun des programmes phares. Il propose aussi bien de la formation des jeunes au codage (Orange Developer Center), de lincubation technologique et du prototypage (Fablabs Solidaires) ainsi que de lacclration de start-up (Orange Fab Tunisie). Ce dispositif couvre ainsi toutes les phases de dveloppement de projets innovants forte valeur ajoute et nourrit de manire durable lcosystme entrepreneurial en Tunisie.