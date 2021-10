16éme Édition du Forum Annuel de l’ENSI

Communiqu de Presse - Aprs 15 ditions quont connues un franc succs et des rsultats spectaculaires, le fameux forum annuel de lENSI est de retour pour une 16me dition encore plus prometteuse.



Ouvert tous, cet vnement se tiendra le 3 Novembre 2021 l'École Nationale des Sciences de lInformatique (ENSI) sous un thme de lactualit : FRT : The Fintech and Regtech Tandem .



Ce forum est loccasion incontournable offerte aux tudiants et aux jeunes diplms pour russir leur insertion professionnelle.



En effet, l'change avec les entreprises prsentes assurera lacclration de la recherche professionnelle, qu'il sagisse dun stage dt, dun projet de fin dtude (PFE) ou mme dun emploi.



Ce rituel transmis de gnration en gnration, sera organis comme dhabitude par lassociation ENSI Junior Entreprise qui, ds sa cration, a mis en valeur les capacits de ses membres dans le domaine entrepreneurial par lamlioration continue du travail travers linnovation et le professionnalisme.



Ils veillent chaque anne assurer une meilleure dition de cet vnement phare.

Cest ainsi que pendant ldition prcdente, mme face au challenge provoqu par la pandmie, le forum na pas cess de gagner en ampleur.

Ils ont russi runir 20 entreprises avec plus que 3000 participants sur une plateforme digitale unique en son genre, ralisant ainsi un succs incontestable.



Cette anne, la 16me dition du forum annuel de lENSI sera encore plus spciale.

Soyez au rendez-vous pour une exprience indite et une rencontre enrichissante!

Les entreprises les plus prestigieuses l'chelle nationale et internationale seront prsentes dans cette journe portes ouvertes l'ENSI, chacune aura son propre stand et acceptera les candidatures de PFE et de stage des tudiants.



Le thme du forum sera encore plus discut par des confrenciers de haut calibre autour de la fameuse table ronde, entre temps la journe sera rythme par des workshops varis anims par les entreprises.



Alors c'est quoi la fintech et le regtech et pourquoi reprsentent-ils une vritable rvolution?



Aujourd'hui, la technologie financire, ou FinTech, dsigne l'utilisation de la technologie pour fournir des solutions financires. Elle est entre dans une phase de dveloppement rapide marque par la croissance acclre des startups et d'autres nouveaux entrants, tels que les entreprises informatiques et de commerce lectronique.





Cette nouvelle re prsente de nouveaux dfis pour les rgulateurs et montre pourquoi l'volution des FinTech ncessite un dveloppement parallle des RegTech, c'est--dire les solutions technologiques qui rationalisent et amliorent les processus rglementaires.



Le vritable potentiel des RegTech rside dans leur capacit oprer une profonde transition d'une approche fonde sur la connaissance du client une approche fonde sur la connaissance des donnes, soutenue par des processus efficaces et efficients de collecte, de formatage, de gestion et d'analyse des donnes dclares.



Prparez-vous alors une journe mmorable et ne ratez pas cette occasion pour crer un rseau professionnel!



Nous nous tenons votre disposition. N'hsitez pas nous contacter en cas de besoin:

