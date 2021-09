Communiqué des Ambassadeurs du Groupe des Sept en Tunisie

Nous, Groupe des Sept, réaffirmons notre engagement continu en faveur du partenariat avec la Tunisie, tandis que celle-ci développe les structures politiques et socio-économiques nécessaires pour répondre aux aspirations légitimes de son peuple à de meilleures conditions de vie et à une gouvernance honnête, efficace et transparente. Nous recommandons fortement le retour rapide à un cadre constitutionnel dans lequel un Parlement élu joue un rôle significatif. Nous soulignons le besoin urgent de nommer un nouveau Chef du Gouvernement, pour former un Gouvernement apte à faire face aux crises économique et sanitaire auxquelles le pays est confronté, et de créer un espace inclusif de dialogue sur les réformes constitutionnelles et électorales proposées.



Alors que ce processus prend forme, nous appelons à un engagement public continu en faveur -et au respect- des droits politiques, sociaux et économiques de tous les Tunisiens, ainsi que de l’Etat de droit. Plus tôt le Président Kaïs Saïed indiquera une direction claire pour l’avenir, qui réponde aux besoins du peuple tunisien, plus tôt la Tunisie pourra se concentrer sur la réponse aux défis