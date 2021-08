Orange Tunisie lance la 4ème édition de Wininti son grand jeu digital estival

Communiqué de Presse - Comme à chaque saison estivale, Orange Tunisie lance son grand jeu digital. Cette quatrième édition, dénommée « Wininti : Crushi Terba7 », vient avec un nouveau jeu divertissant et encore plus généreux avec plus de 8000 gagnants chaque jour. Outre les diverses cartes de recharges numériques mises en jeu, les participants se verront également offrir des lots physiques à la fin du jeu dont un Smartphone haut de gamme, une trottinette électrique et une console de jeu.



Il suffit de télécharger l’application, jouer, faire grimper votre score pour augmenter vos chances de gagner.



Chaque participant aura également la possibilité d’activer un code « Boost Wininti » disponible sur l’application My Orange qui lui permettra de doubler ses gains tout au long de la période du jeu.



Le jeu est disponible jusqu’au 4 Septembre. Pour y participer, il suffit de télécharger gratuitement l’application « Wininti : Crushi Terba7 » sur Google Play et bientôt sur l’App Store.



Les détails du jeu, les nouveautés ainsi que de nombreuses surprises seront communiqués également sur la Page Facebook d’Orange Tunisie et le Compte Instagram tout au long de la période du jeu.



Enfin, un cadeau de bienvenue est automatiquement offert aux premiers participants lors de l’inscription au jeu. Alors, ne tardez pas !



« Winإنتي » est un jeu gratuit, ouvert à tous et sans obligation d’achat.