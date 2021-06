Orange Tunisie, avec l’appui de la Fondation Orange, fait don d’une ambulance, de 200 tablettes et de 50 ordinateurs au Ministère de la Santé, pour soutenir la campagne nationale de vaccination

Communiqu de Presse -

Dans la continuit de ses initiatives de lutte contre la pandmie de la Covid-19, Orange Tunisie, soutenu par la Fondation Orange, a fait don au Ministre de la Sant de :1 ambulance totalement quipe de catgorie A pour permettre aux quipes des centres de vaccination de pouvoir vacciner domicile les personnes qui ne peuvent pas se dplacer200 tablettes pour optimiser les modalits dorganisation lors de la prise en charge des citoyens qui se dplacent aux centres de vaccination (evax) ;50 ordinateurs de bureau pour faciliter la logistique et la gestion des quipements et vaccins dans les centres de vaccination.En effet, Mercredi 9 juin, les salaris bnvoles dOrange Tunisie en prsence de Thierry Millet, Directeur Gnral dOrange Tunisie et Faouzi Mehdi, Ministre de la Sant, se sont mobiliss pour remettre au Ministre de la Sant ces dons qui seront mis la disposition des centres de vaccination. Identifis comme besoins prioritaires par le Ministre de la Sant, lambulance, les 200 tablettes et les 50 ordinateurs seront dune grande aide pour appuyer la campagne de vaccination et essentiels pour lutter contre la pandmie de la Covid-19.Cette nouvelle initiative solidaire dOrange Tunisie vient ainsi complter celles dj entreprises en 2020, savoir :la remise dun don constitu de matriel mdical de premire ncessit et de protection pour le corps mdical et paramdical pour 20 hpitaux Tunis et en rgions (combinaisons, masques chirurgicaux, blouses jetables, gants striles, bavettes, masques FFP3 rutilisables, masques FFP2, lunettes de scurit) ;la rponse urgente une demande de dons dquipements mdicaux pour 5 hpitaux en rgions (saturomtres, thermomtres infrarouges, lectrocardiographes, aspirateurs de mucosit, brancards) ;la mobilisation des 6 Fablabs Solidaires qui ont produit et livr plus de 100 000 visires de protection et des valves pour respirateurs oxygne.A travers ces diffrentes initiatives, Orange Tunisie reste totalement engag auprs des citoyens, des centres de vaccination et du Ministre de la Sant dans la lutte contre la pandmie Covid-19.