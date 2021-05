Orange Tunisie continue de déployer son Programme des Ecoles numériques, en équipant 20 nouvelles écoles primaires et 1 école pilote à l’hôpital Sahloul

Communiqu de Presse -

Depuis 2012, Orange Tunisie, entreprise responsable et solidaire, a pour ambition de faire du numrique un facteur dgalit des chances pour tous les Tunisiens. Dans ce cadre, lun de ses programmes phares est celui consacr aux coles primaires numriques, un programme lanc en 2014 en partenariat avec le Ministre de lEducation et avec le soutien de la Fondation Orange.- Equip 20 nouvelles coles primaires de kits numriques composs de 25 tablettes, 1 laptop, 1 vidoprojecteur, 2 serveurs raspberry, du contenu numrique (programme officiel du Ministre de lEducation, applications priscolaires) pour en faire des coles numriques. Ces coles sont situes dans les Gouvernorats de Nabeul, Bizerte, Bja, Le Kef, Siliana, La Manouba, Zaghouan, Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax, Gabs, Mdenine, Sidi Bouzid, Kasserine, Gafsa et Kairouan. Avec 130 coles numriques dans les 24 Gouvernorats, ce sont plus de 38 000 lves et 2 100 enseignants qui bnficient dsormais de ce programme ;- Mis en place une cole numrique pilote au sein de lhpital Sahloul Sousse : Afin de pallier au dcrochage scolaire des enfants hospitaliss, une salle dans ltablissement de sant a t quipe de tablettes avec des applications ludo-ducatives, dun serveur raspberry avec le programme scolaire du Ministre de lEducation, de livres, de contes et de matriel divers (casques, cls USB, imprimante). Les trs jeunes coliers-patients bnficient ainsi dun encadrement adapt leur niveau scolaire et leur tat de sant pour pouvoir reprendre une scolarit normale leur sortie dhpital.- Lanc ldition 2021 du WikiChallenge Ecoles dAfrique , une comptition continentale ddie aux lves de 9-13 ans des coles numriques, qui sont encourags crire des articles encyclopdiques sur un sujet relatif leur environnement proche. Pour rappel, 3 coles tunisiennes staient dj distingues par le pass : Skhira Bja et Bechni Kbili en 2018, suivies de lcole numrique de Oued Essidr Gabs en 2019.Pour la prochaine rentre scolaire, Orange Tunisie prvoit dquiper dautres coles primaires et danimer davantage ce rseau dcoles numriques !