المرسى: مروّج المخدّرات للقصّر وبالمؤسسات التربوية في قبضة الامن

باب نات -

تمكنت يوم أمس 17 ماي 2021 اعوان منطقة الأمن الوطني بالمرسى،و بعد نصب كمين محكم، من ضبط شخص بحوزته أقراص مخدرة اعترف أنه قام بشرائها من أحد المروجين بالجهة الذي بعد استشارة النيابة العمومية، تمت مداهمة مقر سكناه وحجز 146 قرصا مخدرا من مختلف الأنواع.بالتحري معه اعترف انه من مروجي المخدرات بالمؤسسات التربوية وللشبان مقابل مبالغ مالية متفاوتة.بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به وإدراج المروّج الرئيسي بالتفتيش ومواصلة الأبحاث.