Le japon annonce un don de 1M$ à la Tunisie pour faciliter la vaccination contre la pandémie de Covid-19

Aujourdhui le 27 avril 2021, le Gouvernement du Japon a dcid doctroyer un donde 1,049,828 dollars amricains, soit environ 3 millions de dinars tunisiens pour renforcer la capacit du Gouvernement tunisien au niveau de la chane du froid pour faciliter la vaccination contre la pandmie de Covid-19 et ce, avec pour objectif linstauration dune couverture sanitaire universelle (CSU).Ce montant permettra, travers le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF),l'achat, linstallation et la logistique des quipements de la chane du froid ainsi que le renforcement des capacits institutionnelles pour la bien grer et matriser. Il permettra de renforcer galement les capacits du personnel de sant publique, y compris les techniciens chargs de lopration dinstallation et de maintenance de ce matriel destin au traitement des vaccins, outre, l'assistance technique et la formation qui leur seront fournis durant leur travail et ce, dans le cadre du Soutien des livraisons du dernier kilomtre (Last one mile support) pour sassurer que les vaccins parviennent chaque individu.Ce don entre dans le cadre de la dcision daujourdhui du Gouvernement japonaisdaccorder une aide durgence denviron 39 millions de dollars 31 pays d'Amrique latine, des carabes et dAfrique afin de fournir du matriel de la chane du froid, y compris les installations de stockage frigorifique et le transport, travers lUNICEF.Le Japon est galement convaincu quassurer un accs quitable l'chellemondiale, y compris dans les pays en dveloppement, et acclrer la vaccination, est le dfi majeur de la communaut internationale. A cet gard, le Japon a annonc, au mois de fvrier cette anne, une contribution de 200 millions de dollars la COVAX, dont la Tunisie est parmi les premiers bnficiaires. Dans ce cadre, le Japon co-organisera le Sommet COVAX AMC avec le Gavi en juin prochain et continuera d'tendre davantage son soutien au dploiement de vaccins chaque personne dans le monde en vue de contenir le nouveau coronavirus le plus rapidement possible.