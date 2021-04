Don japonais pour l’acquisition d’un bus pour le Transport de l’Orphelinat à Mahres

AMBASSADE DU JAPON EN TUNISIE

(Projets rcents)

LAmbassade du Japon en Tunisie annonce que la crmonie dinauguration du Projet dAcquisition dun Minibus pour le Transport de lOrphelinat Mahres , a eu lieu le 22 avril 2021, au sige de lAssociation Tunisienne de Village dEnfants SOS Mahres au gouvernorat de Sfax.En prsence de SHIMIZU Shinsuke, Ambassadeur duJapon en Tunisie, de Anis OUESLATI, Gouverneur de Sfax, de Hammadi CHANIOUR, Maire de Mahres et de Achraf SAIDI, Directeurde lAssociation.L e c a d r e : Don aux projets locaux contribuant la scurit humaineLe montant du don : 173.173 DTBnficiaire : Association Tunisienne de Village dEnfants SOS MahresC o n t e n u : MinibusPopulation cible : Enfants de lAssociationCe don permet lAssociation Tunisienne de Village dEnfants SOS Mahres dacqurir un minibus pour le transport des orphelins de lAssociation. Le minibus est galement utilis pour les diffrentes activits priscolaires et culturelles pendant lesvacances et les week-ends.Il est le deuxime offert par le Japon. Le premier bus a t mis la dispositionde lAssociation en 2002 et a t utilis pendant 18 ans pour le transport des enfants.Le Japon est convaincu quil est essentiel daider les personnes vulnrablesafin dassurer le dveloppement quilibr de la socit.Le don aux projets locaux contribuant la scurit humaine a t instaur en 1996 pour que les ONGs et les collectivits locales puissent rpondre rapidement et efficacement divers besoins de dveloppement, bien que la taille du projet soit relativement petite.Les organisations ligibles sont celles but non lucratif, telle que les ONGs,les collectivits locales, les tablissements ducatifs tels que les coles primaires et secondaires, et les tablissements mdicaux. Le don vise lamlioration des besoins humains fondamentaux comme la construction dcoles primaires et secondaires,lamnagement dquipements mdicaux dans les hpitaux, et le forage de puits.(Don aux projets locaux contribuant la scurit humaine)Le nombre total de projets raliss : 132 projets (depuis 1996)- Acquisition dun minibus (Gouvernorat de Tunis)- Construction dun jardin denfant (Gouvernorat de Ben Arous)- Acquisition dun minibus (Gouvernorat de Bizerte)- Acquisition dun minibus (Gouvernorat de Nabeul)- Acquisition dun minibus (Gouvernorat de Mdenine)- Equipement pour la formation agricole et amnagement de latelier(Gouvernorat de Siliana)