Ooredoo lance une édition limitée de 4G Boxes aux couleurs de PSG

Communiqué de Presse -

Ooredoo annonce la commercialisation du PACK 4G BOX-EDITION PSG (200GO). Ce pack spécial, destiné exclusivement aux abonnés d'Ooredoo et aux fans de l’équipe française Paris Saint-Germain (PSG), s’inscrit dans le cadre du partenariat historique entre le groupe Ooredoo et le célèbre club parisien.Commercialisé uniquement en ligne, le pack comporte une box 4G avec un forfait 4G Box PSG 200Go (durant 4 mois). Les fans du PSG en Tunisie recevront également un cadeau souvenir à l’achat du pack. Les cadeaux, qui diffèrent d’un maillot dédicacé ou d’une écharpe personnalisée ou d’un speaker Bluetooth seront répartis aléatoirement. Le pack 4G box est prépayé, sans abonnement et sans engagement.Disponible sur la boutique en ligne, les clients Ooredoo peuvent acquérir le nouveau pack via les multiples modes de paiement mis à leur disposition (carte bancaire, Mobicash, ou carte E-dinar de la Poste tunisienne). Suite à sa commande, l’abonné d’Ooredoo recevra son pack en bénéficiant tout simplement de la livraison gratuite sur l’ensemble du territoire tunisien.Ooredoo a initié son partenariat avec le club Paris Saint-Germain en septembre 2013, œuvrant à développer le soutien des jeunes à travers l'empreinte d'Ooredoo au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est. Un partenariat émanant d’une stratégie commune entre le groupe de télécommunication et le club sportif pour augmenter les chances aux jeunes d’aujourd’hui.