Journées de sensibilisation pour l’accès à la justice administrative à Sidi- Bouzid et Kasserine

Communiqué de Presse -

Dans le cadre de son projet "Pour une justice administrative accessible et efficace", initié en partenariat avec l’organisation Democracy Reporting International (DRI), l’association Réseau Mourakiboun vient d’organiser deux ateliers participatifs à Sidi Bouzid puis à Kasserine.Les deux ateliers, qui se sont déroulés en présence des représentants du tribunal administratif, des responsables régionaux et surtout des représentants des associations de la vie civile, très actifs dans ces deux gouvernorats, avaient pour objectif de mettre en place des campagnes de sensibilisation visant à améliorer la connaissance des citoyens de ces régions de leurs droits, des institutions juridictionnelles et des mécanismes d’accès à la justice administrative.Ces deux ateliers ont dévoilé les résultats des enquêtes de terrain réalisées pendant les mois de janvier et de février, qui ont permis de réaliser un état des lieux sur la connaissance des citoyens de Sidi Bouzid et de Kasserine de la justice administrative.Les ateliers ont aussi étudié les méthodes adéquates pour mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation adaptées aux habitants de ces régions pour leur permettre d’accéder à la justice administrative.Il est à rappeler que le projet "Pour une justice administrative accessible et efficace", entre dans le cadre du programme de soutien aux acteurs politiques et aux organisations de la société civile sur les questions liées à la transition démocratique en Tunisie.