STAFIM lance le nouveau Landtrek monté à son usine en Tunisie

Communiqu de Presse -

STAFIM a organis le lancement du nouveau Peugeot Landtrek made in Tunisia son usine sise El Mghira. Cet vnement sest tenu le samedi 20 mars 2021 en prsence de Mr le Gouverneur de Ben Arous, les Ambassadeurs de lAlgrie, du Maroc et de la Libye, des reprsentants du Groupe Stellantis : Mme Nadia Trabelsi, Brand Manager Peugeot, Mr Hakim Boutehra, Directeur Gnral Stellantis de la Zone Tunisie, Algrie et Libye et Mr Badreddine Mansouri, chef de projet Landtrek; ainsi que Mr. Abderrahim Zouari, Vice-prsident Stafim.A cette occasion, Mr Samir CHERFAN, Vice-prsident de la zone Moyen Orient et Afrique a dclar travers un message quil a tenu adresser via une vido ce lancement prennise le partenariat entre Stafim et Stellantis pour le dveloppement de la filire automobile en TunisieLvnement a dmarr avec des essais sur route des diffrentes versions du Landtrek disponibles raliss par des journalistes automobiles spcialiss, qui ont pu vrifier et apprcier les qualits du nouveau Pick Up sur un parcours de 2 heures tout en profitant des paysages de Jebal Errssass, avec un circuit off road spcialement amnag.Aprs une visite de lusine dassemblage, du magasin des pices de rechange locales reprsentant un taux dintgration suprieur 40%, une confrence de presse a t organise.Nous avons choisi lusine Stafim Industrielle parce quelle reprsente pour nous le berceau du 1er Pick up Peugeot lanc partir de ces lieux en 2018, aprs 30 ans dabsence de la marque dans ce segment. a dclar M. Abderrahim Zouari et a soulign que Aujourdhui notre challenge ainsi que celui de nos partenaires est de faire de cette usine la meilleure usine Stellantis dans le montage SKD dans le MondeLe nouveau PEUGEOT LANDTREK est assembl en Tunisie et sa commercialisation est destine au march local ainsi quau march export avec la convention dAgadir et les accords bilatraux.Il marque la renaissance du Pick-up PEUGEOT et bnficie de tous les attributs forts de la marque.