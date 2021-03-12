   Farid - أنا وأنت  

حسين العباسي: النهضة ضحّت في السابق بالعريّض و الجبالي فما بالك بالمشيشي

Publié le Vendredi 12 Mars 2021 - 20:35 قراءة: 0 د, 26 ث
أفاد الامين الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، اليوم الجمعة في تصريخ لقناة التاسعة ان الأزمة السياسية التي تعيشها تونس وخاصة الخلاف القائم بين رئيس الحكومة هشام المشيشي والجمهورية قيس سعيد يصر بالمصلحة الوطنية.

وأكد العباسي إنّ الحزام البرلماني للمشيشي وعلى رأسه حركة النهضة بإمكانه التخّلي عنه، إذا رأى أن مصلحته في ذلك أو إذا وجد توافقات أو حلول في صالحه.
وقال العباسي في هذا الصدد "النهضة ضحّت في السابق بعلي العريّض وحمادي الجبالي.. فما بالك بالمشيشي".



Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 222284

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Vendredi 12 Mars 2021 à 22h 12m |           
كان ذلك تضحية قبل كتابة الدستور،اما الان فالحياة السياسية تحكمها انتخابات و دستور،والمشيشي هو رئيس حكومة الجمهورية التونسية،و اقالته لا تخضع الّا الى التقييم من طرف الاحزاب الداعمة....خلاف هذا هو هراء

Falfoul  (Tunisia)  |Vendredi 12 Mars 2021 à 21h 21m |           
هذا الرءيس توسمت فيه الخير ولكني لم يبقى لي ما يجعلني اثق في قدرته على الحفاض على الديمقراطية ولا روح الدستور ... بعد ان اصبح يناصب العدى لغالبية الشعب ... ويعمل باتجاه حل المؤسسات الدتورية .

Falfoul  (Tunisia)  |Vendredi 12 Mars 2021 à 21h 11m |           
المشكلة ماهيش في المشيشي والا في المشيشي بل في احترام الدستور ... رءيس الولة يعين رءيس الوزراء وينتهي دورو غادي ... موش يردو عبد عندو او غلام يملي عليه حكومتو ... رءيس الوزراء ماهوش شوليقة او شخشيخة يتحكم في الرءيس ويوسع صلاحياتو على حسابو باش يعمللنا الجماهيرية التونسية العظمى والا امارة داعش ...

Amir1  (Tunisia)  |Vendredi 12 Mars 2021 à 21h 00m |           
العاهرة تحاضر بالشرف...مؤتمرات الإتحاد بطبرقة والكورونا يصوت على سرير
المستشفى قي الحمامات...منظمة وطنية قال...نظف قدام دارك خيرلك



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