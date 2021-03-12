حسين العباسي: النهضة ضحّت في السابق بالعريّض و الجبالي فما بالك بالمشيشي

أفاد الامين الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، اليوم الجمعة في تصريخ لقناة التاسعة ان الأزمة السياسية التي تعيشها تونس وخاصة الخلاف القائم بين رئيس الحكومة هشام المشيشي والجمهورية قيس سعيد يصر بالمصلحة الوطنية.وأكد العباسي إنّ الحزام البرلماني للمشيشي وعلى رأسه حركة النهضة بإمكانه التخّلي عنه، إذا رأى أن مصلحته في ذلك أو إذا وجد توافقات أو حلول في صالحه.وقال العباسي في هذا الصدد "النهضة ضحّت في السابق بعلي العريّض وحمادي الجبالي.. فما بالك بالمشيشي".