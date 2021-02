Comment réaliser des gains d'impôts grâce aux nouvelles mesures d'encouragement de l'épargne? Le point avec GAT VIE

Communiqu de Presse -

Pour raliser un projet de vie, qui nous concerne ou qui concerne nos enfants, nous avons aujourdhui tendance pargner dans les canaux classiques tels que les banques, les sicav etc. qui nous garantissent un rendement stable de notre pargne mais modeste., nous avons aujourdhui la possibilit davoir une rduction dimpts pouvant atteindre 35 000 DT chaque anne, en plus dune rmunration de lpargne des niveaux forts intressants.En effet,Pour pouvoir bnficier de cet avantage exclusif lassurance vie, les conditions qui doivent tre runies sont restes inchanges. Ainsi, pour les contrats dassurance vie du type pargne,Le bnficiaire au terme du contrat doit tre soit lassur lui-mme, soit son conjoint, soit ses descendants ou encore ses ascendants. Les contrats collectifs dassurance vie proposs parcomme ceux souscrits par les entreprises au profit de leurs salaris, sont galement ligibles aux nouveaux avantages. Il est ncessaire pour cela que les adhrents salaris participent au paiement de la prime dans une proportion qui ne soit pas infrieure au minimum fix par larrt ministriel en vigueur. A noter que la Loi de finances pour 2021 a prvu unde limpt d avant toute dduction.Ces nouvelles dispositions sappliquent au titre des revenus raliss partir de lanne 2020 dont la date de dpt de la dclaration intervient au cours de lanne 2021. Par ailleurs, elles sappliquent au titre des salaires et pensions pays partir du 1er janvier 2021.Notre mtier exige de savoir couter et conseiller en tant continuellement disponibles, bien informs et professionnels. Nous serons toujours plus proches de nos Clients grce la mise en place de nos plateformes proactives pour lacquisition et la fidlisation des clients, notre veille attentive sur les volutions socitales et technologiques et au dveloppement de nos rseaux de distribution souligne Skander LAHRIZI, Directeur Gnral Adjoint de, premire compagnie spcialise en assurance vie en Tunisie, met la disposition de ses clients son expertise en les conseillant au mieux par sa connaissance de l'environnement financier, juridique et fiscal de l'assurance vie mais galement en s'engageant leur offrir disponibilit et ractivit.