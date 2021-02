5G : Ooredoo signe un accord de partenariat avec le CERT

Communiqu de Presse -



Accord avec le CERT : La 5G au cur dun effort national de PPP

Ooredoo, premier oprateur priv en Tunisie, vient de signer un accord de partenariat avec le centre dtudes et de recherche des tlcommunications (CERT), pour effectuer des mesures de conformit de la technologie 5G selon les standards internationaux. Cet accord sinscrit dans le cadre des prparatifs techniques engags par Ooredoo, suite lobtention de lautorisation du Ministre des Technologies de la Communication pour le dploiement dun rseau pilote 5G en Tunisie.Cette collaboration approfondie aidera Ooredoo valider les dispositions techniques ncessaires pour laboutissement de ce projet et marquera une avance supplmentaire sur la voie de la concrtisation du projet pilote.Nous avons dcid de travailler sur le projet 5G en mode collaborative avec lensemble des parties prenantes publiques et prives. Le projet pilote 5G dOoredoo aura une porte nationale dans lensemble de ses aspects et la concertation sera maintenue pour les tapes venir pour garantir lefficacit, la scurit et la rentabilit des investissements quon a planifi , a dclar M. Mansoor Rashid Al Khater, Directeur Gnral dOoredoo.Consciente de limportance de rassembler lensemble des acteurs du secteur autour du projet pilote 5G, Ooredoo change de modus operandi travers un procs collaboratif initi par le premier accord entre loprateur et le CERT.CERT est une entreprise publique, plac sous la tutelle du Ministre des Technologies de la Communication, apporte depuis 1991 un soutien au dveloppement du secteur des tlcommunications et accompagne les activits des grands acteurs des tlcommunications.Laccord englobe le contrle de conformit des quipements et terminaux 5G, les campagnes de mesures dvaluation de la qualit de service dans les installations pilotes, lvaluation de lexposition aux champs lectromagntiques rayonns par les sites pilotes 5G, la validation du diagramme de rayonnement des antennes actives 5G et les mesures radio.Lensemble des missions indiques se feront en collaboration troite entre les experts de la CERT et les quipes techniques dOoredoo charges du projet. Une collaboration qui permettra de confirmer les paramtres et configurations optimales utiliser sur le rseau 5G une fois dploy en Tunisie.5G, un projet stratgique pour OoredooOoredoo a couronn lanne 2020 par son premier test russi de rseau 5G en Tunisie en coopration avec Nokia, le fournisseur de la nouvelle gnration 5G, enregistrant ainsi une vitesse de 2,2 Gbps.Ce projet, dot dune importance capitale pour Ooredoo, fera lobjet de plusieurs initiatives de collaboration avec des acteurs publics et privs afin de dvelopper lcosystme de cette technologie en Tunisie.