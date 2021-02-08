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أحمد الصواب: من يقول ان الاجراء المستحيل لا يطبّق الا في القانون الاداري هو اما جاهل بالقانون أو له نوايا سياسية

Publié le Lundi 08 Février 2021 - 17:13 قراءة: 0 د, 42 ث
شدّد الاثنين 8 فيفري، القاضي السابق بالمحكمة الادارية أحمد الصواب، على ان القانون الاداري والقانون الدستوري متلاحمان ووصفهما بالتوأم الغير متشابه..

واعتبر الصواب في تصريح لاذاعة شمس أن من لا يقرّ بهذه العلاقة بين القانون الاداري والقانون الدستوري هو اما جاهل بالقانون أو له نوايا سياسية مشيرا إلى أن المؤسسة الوحيدة التي يمكن استشارتها اليوم بخصوص النزاع حول مسألة اليمين الدستورية هي المحكمة الادارية.


ويأتي تصريح الصواب تعليقا على رفض رئيس الجمهورية حدبث بعض أساتذة القانون الدستوري عن امكانية لجوء رئيس الحكومة للاجراء المستحيل ومباشرة الوزراء لمهامهم دون تأدية اليمين أمام رئيس الجمهورية.

يذكر أن رئيس الجمهورية هاجم من تحدثوا عن الاجراء المستحيل وقال "يسعون لاستلهام الحلول الفقهية وما هم بفقهاء.. يبحثون عن الإجراءات المستحيلة التي تطبق في القانون الإداري لا في القانون الدستوري".


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Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 220165

Extra  (Tunisia)  |Lundi 08 Février 2021 à 16h 53m |           
ايمكن للمحكمة الإدارية، في غياب نص دستوري صريح، إبداء رأيها في مسألة دستورية جوهرية تعلقت بنزاع بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة.
1- ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، طبق الفصل 101من الدستور ، إلى المحكمة الدستورية.
2- سبق للمحكمة الإدارية أن أبدت الرأي في خصوص النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولكن ليس بالاستناد إلى الفصل 27 من القانون عدد 40 لسنة 1972المتعلق بالمحكمة الإدارية، وإنما طبق أحكام الفصل 20 من القانون التاسيسي عدد 6 لسنة 2011المؤرخ في16 ديسمبر 2011 و المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
3- مسألة التحوير الوزاري ليست مسألة قانونية جوهرية وإنما مسألة دستورية جوهرية.
4- على المحكمة الإدارية إحترام دورها في النظر في جميع النزاعات الإدارية أو تقديم الاستشارات في مجال القانون الإداري.
5- لا حجية لرأي المحكمة الإدارية على رئيس الجمهورية، "رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على إحترام الدستور" طبق الفصل 72 من الدستور والمسؤول عن الأمن القومي و القائد الأعلى للقوات المسلحة.
6- لا لضرب مصداقية المحكمة الإدارية.
القانون الإداري ليس بالقانون الدستوري. Amine Mahfoudh

Afarit  (South Africa)  |Lundi 08 Février 2021 à 16h 46m |           
مارس التدريس إلى أن تقاعد ولم يستطع الإرتقاء حتى إلى رتبة أستاذ
ولا نقول دكتور. لأنه سيحتاج إلى قرن كامل للحصول عليها
اليوم يزعم أن أساتذة القانون الدستوري لا يفهمون مثله
فعلا هؤلاء الأساتذة لا يعرفون الأتان ولا البغلة
والدستور لا تأكله الأتان إنما يغيره ممثلو الشعب دون غيرهم
أما الأتان فتحتاج للقرط



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