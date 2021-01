6 nouvelles start-up sélectionnées pour la 3ème saison d’Orange Fab Tunisie

Communiqu de Presse -

Depuis avril 2019, Orange Fab Tunisie, lacclrateur corporate de loprateur, a accompagn 12 start-up au cours de 2 saisons dacclration. Ces start-up ont pu ainsi signer des contrats business avec Orange Tunisie, avec le Groupe Orange et avec leurs partenaires.Orange Fab Tunisie fait partie de lcosystme Orange Digital Center, mis en place dans le quartier du Lac Tunis, pour former les jeunes aux technologies innovantes et aux mtiers de demain et accompagner les start-up.Orange Fab Tunisie a pour mission essentielle daccompagner les start-up tunisiennes dans le dveloppement de leurs activits, en construisant des partenariats commerciaux avec les lignes de marchs dOrange Tunisie, du Groupe Orange et de leurs partenaires, au niveau national et international : Ce sont des marchs importants en termes de volume daffaires, ce qui constitue un gage de confiance et une rfrence pour un avantage comptitif certain.Pour cette 3me saison, 6 start-up ont donc t slectionnes, suite lappel candidatures lanc en septembre dernier. Il sagit des start-up suivantes :, spcialis dans la relation clients utilisant lIA et plus spcifiquement le traitement automatique du langage naturel, un ensemble dalgorithmes de deep learning ;, systme de gestion des files dattentes bas sur le cloud ;, plateforme de soutien scolaire pour les lves de la 7me anne de base au baccalaurat ;, vide-dressing en ligne, destin essentiellement la gent fminine, qui repose sur lconomie circulaire ;, plateforme de contrle et dautomatisation pour lagriculture de prcision qui permet doptimiser lutilisation des ressources et damliorer la production ;, helpline B2C et B2B qui offre des tlconsultations de psychologues qualifis, sans prise de rendez-vous.Ces start-up slectionnes vont donc pouvoir notamment bnficier dun accs au march local et international et dun accompagnement sur-mesure.En effet, le programme dacclration de start-up dOrange Fab Tunisie prsente plusieurs avantages :- Une prsence internationale sur 17 territoires travers le monde travers le rseau des Orange Fabs ;- Un programme de mentorat personnalis pour rpondre aux besoins spcifiques de chacune des start-up slectionnes ;- Laccs des vnements nationaux & internationaux pour entre autres rseauter ;- La participation au Dmo Day et la possibilit de rencontrer des partenaires stratgiques (investisseurs, grands groupes, rseau Orange Fabs international ).Pour rappel, Orange Fab Tunisie slectionne deux fois par an des start-up prometteuses dont lactivit concorde avec les objectifs stratgiques de loprateur, centrs essentiellement sur le numrique au service de lhumain : uvrer pour la transformation digitale du pays et offrir ses clients une exprience incomparable.Soyez donc au RDV pour lappel candidatures de la prochaine saison !Pour plus dinfos, retrouvez-nous sur nos diffrents supports digitaux : site web