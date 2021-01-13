ندوة: أهمية الخطاب الديني في تحصين الأسرة من الإدمان

باب نات - افتتح أحمد عظوم وزير الشؤون الدينية صباح اليوم الالأربعاء 13 جانفي 2021، ندوة علمية باعتماد تقنية التواصل عن بعد عنوانها: "أهمية الخطاب الديني في تحصين الأسرة من الإدمان" سيّر فعاليّتها الدكتور الهادي روشو مدير المعهد الأعلى للشريعة.
وتضمّنت الندوة جلستين علميتين، الأولى بعنوان: "المقاربة الدينيّة في معالجة ظاهرة الإدمان" وتدخّل خلالها كل من:
- د.عبد القادر النفاتي: "مُكافحــــــة الإدمــــــان وتعاطــــــي المخــــــدّرات وآثــــــاره على الأســــــرة من خــــــلال القرآن الكريم والسنّة النّبويّة الشّريفة"
- الأستاذ عز الدين ثامر: "دور الخطاب الدّيني في تحصيــــــن الأســــــرة من الإدمــــــان وتعاطــــــي المخــــــدّرات"
- الأستاذ سليم ابن الشيخ: "دور الإطارات الدينيّة في التوعية والتّحسيس بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدّرات وآثاره على الأسرة: الواقع والآفاق"
أمّا الجلسة العلميّة الثانية فكانت بعنوان "المقاربة التّشاركيّة في مكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات وحماية الأسرة من آثاره" وتدخّل خلالها كل من:
- ليلى بن ساسي: "المقاربة التربويّة في تشخيــــــص ومُعالجــــــة ظاهــــــــــــرة الإدمـــــــــان وتعاطي المخــــــدّرات وآثاره على الأسرة"
- مهيار حمادي: "مُقاربة وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار الســـــــــن في تشخيص ومعالجة ظاهرة الإدمان وتعاطي المخدّرات وآثـــــــــاره على الأسرة"
-حسام الطبايبي: "المقاربة الاجتماعيّة في تشخيص ومعالجة ظاهرة الإدمان وتعاطي المخدرات وآثاره على الأسرة"
- الأستاذة منية العرفاوي: "دور وسائـــــــــــل الإعـــــــــــلام في التّحسيس والتّوعيـــــــــــة بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدّرات وآثاره على الأسرة".
وفُتح باب النقاش للمتابعين عن بعد في هذه الندوة ليتولى اختتامها أحمد عظوم وزير الشؤون الدينية.
وتضمّنت الندوة جلستين علميتين، الأولى بعنوان: "المقاربة الدينيّة في معالجة ظاهرة الإدمان" وتدخّل خلالها كل من:
- د.عبد القادر النفاتي: "مُكافحــــــة الإدمــــــان وتعاطــــــي المخــــــدّرات وآثــــــاره على الأســــــرة من خــــــلال القرآن الكريم والسنّة النّبويّة الشّريفة"
- الأستاذ عز الدين ثامر: "دور الخطاب الدّيني في تحصيــــــن الأســــــرة من الإدمــــــان وتعاطــــــي المخــــــدّرات"
- الأستاذ سليم ابن الشيخ: "دور الإطارات الدينيّة في التوعية والتّحسيس بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدّرات وآثاره على الأسرة: الواقع والآفاق"
أمّا الجلسة العلميّة الثانية فكانت بعنوان "المقاربة التّشاركيّة في مكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات وحماية الأسرة من آثاره" وتدخّل خلالها كل من:
- ليلى بن ساسي: "المقاربة التربويّة في تشخيــــــص ومُعالجــــــة ظاهــــــــــــرة الإدمـــــــــان وتعاطي المخــــــدّرات وآثاره على الأسرة"
- مهيار حمادي: "مُقاربة وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار الســـــــــن في تشخيص ومعالجة ظاهرة الإدمان وتعاطي المخدّرات وآثـــــــــاره على الأسرة"
-حسام الطبايبي: "المقاربة الاجتماعيّة في تشخيص ومعالجة ظاهرة الإدمان وتعاطي المخدرات وآثاره على الأسرة"
- الأستاذة منية العرفاوي: "دور وسائـــــــــــل الإعـــــــــــلام في التّحسيس والتّوعيـــــــــــة بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدّرات وآثاره على الأسرة".
وفُتح باب النقاش للمتابعين عن بعد في هذه الندوة ليتولى اختتامها أحمد عظوم وزير الشؤون الدينية.
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