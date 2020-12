Aref Belkhiria Réélu Président de la Fédération Tunisienne de Rugby

A lissue de lAssemble Gnrale lective qui sest droule Gammarth le samedi 26 dcembre, Mr Aref belkhiria a t rlu la prsidence de la Fdration Tunisienne de Rugby.24 clubs ont particip au vote. Ces dlgus reprsentant lensemble des clubs prsents ont lu la liste de lactuel Prsident face celle de Mr Tarek Boughanmi pour un mandat de quatre ans (2020-2024).Messieurs Tarek Boughanmi et Aref BELKHIRIA ont t dsigns par la commission indpendante des lections et proposs au vote de lAssemble Gnrale lective, Mr belkhiria a obtenu la majorit absolue des suffrages valablement exprims. Il est rlu la Prsidence de la FTR avec 109 voix.Aref Belkhiria (Prsident) -Helmi Ben Salah -Maha Zaoui -Chokri Frigui -Mohsen Bouchmel -Med Karim Ziadi -Faouzi Nefzi -Moheddine Hamila -Walid Ben Amor -Adel Massaoudi -Halim Bartagi -Abdel Aziz Chaouachi.Lors de L'Assemble Gnrale et aprs avoir entendu lecture du rapport tabli par le comit directoire ainsi que le rapport du Commissaire aux comptes, les participants ont approuv le rapport moral et financier de lanne 2020 et ont valid la dsignation de Mr Mohamed Hachicha en tant nouveau commissaire aux comptes pour les annes 2020-2021 et 2022.Lassemble a connu, en outre, la ratification de ladhsion des nouveaux clubs suivants conformment aux dispositions de larticle 9 du statut :lAssociation Sportive Fminine de Nefza;lAssociation Sportive Fminine de Hraria;Club Sportif Messadi .