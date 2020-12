Avec des radeaux en bouteilles plastiques, les Ethiopiens tentent de fuir au Soudan

AA -

Les réfugiés éthiopiens sont obligés de traverser la rivière du « Tekezé » entre les deux pays, pour rejoindre le Soudan sur des radeaux en bouteilles plastiques dans des conditions humanitaires difficiles, afin de fuir le conflit armé opposant le gouvernement aux rebelles dans la région du Tigré.Le nombre des réfugiés éthiopiens au Soudan a dépassé les 52 mille, jusqu’à vendredi, en raison des opérations lancées par le gouvernement contre les rebelles de la région du Tigré.Le réfugié Fisiha Berhanu (32 ans) a déclaré à l’Agence Anadolu que les Éthiopiens qui cherchent refuge au Soudan pour fuir le conflit, sont obligés de traverser la rivière du « Tekezé ».Berhanu a signalé qu’il a aidé ses concitoyens à parcourir la rivière jusqu’au Soudan, lesquels, sont dans la nécessité d'une aide humanitaire urgente telle que des abris, de la nourriture et de l'eau.Un autre réfugié de 38 ans a souligné que les Éthiopiens tentent de se déplacer au Soudan via des radeaux en bouteilles plastiques, ce qui est très dangereux.Et l’Ethiopien d’adresser ses remerciements aux Soudanais pour leur accueil, en précisant que les réfugiés se sont déplacés sans rien apporter de leurs affaires, pour fuir les affrontements.Le Haut-Commissaire aux réfugiés au Soudan, a signalé que plus de 36 mille éthiopiens se sont déplacés à la ville de Hamidayet.Par ailleurs, plusieurs Organisations internationales dont des Organisations turques, œuvrent à aider les réfugiés en question, en apportant les besoins essentiels.Les Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) ont lancé un appel en faveur de secours, tout en signalant que des millions de personnes sont victimes des hostilités au Tigré.Les autorités soudanaises ont annoncé, lundi dernier, que le nombre de réfugiés éthiopiens a dépassé les 52 mille.Le Soudan est l'un des plus grands pays d'accueil de réfugiés en Afrique avec (1.1 million de personnes), dont la plupart sont originaires du Soudan du Sud.L’afflux de nouveaux réfugiés survient à une période où le Soudan se trouve déjà en difficulté en matière de conditions humaines, à la suite de l’aggravation de la crise économique, des inondations sans précédent, des criquets pèlerins qui ont envahi le pays, en plus de la propagation de la pandémie de la Covid-19.*Traduit de l'arabe par Hend Abdessamad