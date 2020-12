Les clients des stations-services Shell peuvent désormais payer avec leur téléphone mobile !

Communiqu de Presse -

Signature dun partenariat stratgique entre la Poste Tunisienne et la socit Vivo Energy Tunisie

Vivo Energy Tunisie, la socit qui distribue et commercialise les produits Shell en Tunisie, et La Poste Tunisienne, viennent de signer une convention de partenariat ce jeudi 3 dcembre 2020 au sige social de lOffice National des Postes. La crmonie de signature sest droule en prsence de M. Sami Mekki, Prsident Directeur Gnral de la Poste et M. Mohamed Bougriba, Directeur Gnral de Vivo Energy Tunisie, des cadres des deux institutions, ainsi que quelques invits, protocole sanitaire COVID-19 oblige.En vertu de cette convention qui sinscrit dans le cadre de la stratgie nationale de decashing , la Poste Tunisienne met la disposition de Vivo Energy Tunisie, un service de paiement digital par le biais du tlphone mobile, dans les stations-services Shell et ce, via la plate-forme de paiement mobile D17 . En effet, D17 est une nouvelle application mobile dveloppe par une quipe dingnieurs Tunisiens et permettant deffectuer les paiements mobiles instantans en toute scurit.Un QR code a t attribu chaque station Shell parmi les stations pilotes de ce partenariat. Le client ayant tlcharg lapplication D17 sur son mobile, se prsente la caisse, scanne le QR Code et procde au paiement de ses achats. Le client peut ainsi grer son budget, payer ses achats sans manipulation de cash, le tout en toute scurit. Le paiement mobile via D17 est aujourdhui disponible dans les shops de huit stations Shell. Il est prvu de ltendre au paiement des achats carburants dans une dizaine de stations Shell et ce, au cours des prochaines semaines. Puis dans une deuxime phase, le paiement mobile via D17 serait rendu possible sur lensemble du rseau de stations Shell.Mr Sami Mekki, Prsident Directeur Gnral de la Poste Tunisienne, a affirm : Cette convention sinscrit dans le cadre de la stratgie de la Poste Tunisienne visant la gnralisation de paiements digitaux et le renforcement du rseau dacceptation de notre application D17 .Il est noter que D17 est disponible sur Google Play et Apple Store, trs facile dutilisation et cible aussi bien les clients de La Poste que tout client dtenant une carte bancaire.Utilise dans la grande distribution, et en cours dimplmentation dans plusieurs autres secteurs, Vivo Energy Tunisie est ainsi la premire socit de son secteur qui offre cette solution de paiement ses clients.M. Mohamed Bougriba, fier de ce partenariat, a soulign : nous continuons notre engagement offrir nos clients des solutions adaptes leurs besoins. Avec le dveloppement du digital, nos clients sont de plus en plus exigeants et nous sommes heureux de leur offrir aujourdhui un moyen de paiement cashless, touchless et scuris.Et dajouter : Vivo Energy Tunisie encourage vivement les initiatives nationales et nous sommes dautant plus fiers de contribuer lexposition de cette plateforme dveloppe par des comptences Tunisiennes dans nos stations Shell caractrises par une forte affluence.Ce partenariat tmoigne dune volont commune aux deux institutions de mettre la disposition du consommateur des solutions innovantes de paiement digitales scurises et instantanes leur procurant satisfaction et srnit.