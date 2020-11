La Banque Centrale de Tunisie maintient inchangé son taux d'intérêt directeur

Le Conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie a tenu sa runion priodique distance le 30 novembre 2020 et a pris connaissance au dbut de ses travaux des volutions rcentes des indicateurs conomiques, montaires et financiers, notant ce propos une baisse de la croissance conomique au cours du troisime trimestre de 2020 de lordre de 6% en glissement annuel, malgr la reprise significative enregistre par rapport au deuxime trimestre de lanne en cours (+19,8% contre -20,4% au trimestre prcdent, en termes de variations trimestrielles), dans le sillage de la leve du confinement sanitaire total. Par consquent, lconomie tunisienne a enregistr une contraction sans prcdent de 10%, en prix constants, durant les neuf premiers mois de lanne en cours, contre une croissance de 1,1% la mme priode de lanne prcdente.En ce qui concerne lvolution des prix, le Conseil a not la stabilisation du taux dinflation en octobre 2020 aux environs de 5,4% en glissement annuel pour le troisime mois conscutif, contre 6,5% un an auparavant. Cette volution est due la dtente enregistre au niveau des prix des produits manufacturiers et alimentaires, alors que les tarifs des services ont plutt connu une acclration. Les principaux indicateurs de linflation sous-jacente ont, galement, poursuivi leur tendance baissire, notamment la hausse des prix hors produits encadrs et frais qui a atteint 4,9% en octobre 2020 contre 5% un mois auparavant.Sagissant du secteur extrieur, le Conseil a soulign la rgression notable du dficit courant au cours des dix premiers mois de 2020 pour revenir 5,8% du PIB, contre 7,5% pour la mme priode de lanne prcdente. Ce rsultat est imputable principalement aux retombes de la crise du COVID-19 sur le volume et la valeur des changes de la Tunisie avec lextrieur. Nanmoins, les flux nets de capitaux extrieurs ont permis de couvrir le dficit courant et de consolider le niveau des avoirs nets en devises qui ont atteint 22.375 MDT ou 154 jours dimportation au 27 novembre 2020 contre 18.999 MDT ou 107 jours dimportation la mme date de lanne prcdente.Par ailleurs et concernant le financement du budget de lEtat pour lanne 2020, le Conseil a pris connaissance de lapprobation par lAssemble des Reprsentants du Peuple de larticle 5 de la loi des finances rectificative, autorisant la BCT, titre exceptionnel, financer une partie du dficit budgtaire caus par les retombes de la crise du COVID-19, en accordant des facilits au profit de la Trsorerie Gnrale de la Tunisie de lordre de 2.810 MDT. Pour sa part, le Conseil a affirm que la BCT fera preuve de davantage de vigilance pour intervenir, le cas chant, afin de contenir les effets potentiels de cette mesure, notamment sur la stabilit macroconomique, le niveau de linflation et le taux de change du dinar, soulignant dune part la ncessit de renforcer la coordination entre les politiques montaire et budgtaire et dautre part, lobligation dacclrer la mise en place dun ensemble de rformes visant freiner les drives et viter lavenir un nouveau drapage au niveau des finances publiques.Aprs discussions et dlibrations sur les points susmentionns, le Conseil a affirm quau vu des incertitudes qui entourent les perspectives de la conjoncture conomique et financire nationale, sajoutant la persistance des rpercussions de la deuxime vague de la pandmie du COVID-19, il est impratif de concerter les efforts de toutes les parties concernes afin de parvenir la stabilit politique et sociale, facteur ncessaire pour relancer les capacits de production, en particulier dans les secteurs vitaux tels que les industries extractives et mettre en place les rformes visant stimuler lconomie dans le cadre dun plan conomique qui dfinit notamment les politiques sectorielles adopter tout en amliorant le climat des affaires et en assurant la prennit des grands quilibres financiers. Aussi, le Conseil a-t-il dcid de maintenir inchang le taux dintrt directeur de la Banque Centrale de Tunisie.