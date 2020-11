La BCT: Le recours à l’endettement interne atteindra 14,3 milliards de dinars !

Le Conseil dAdministration de la Banque Centrale de Tunisie a tenu une runion extraordinaire distance le 27 octobre 2020 afin dexaminer le projet de la loi de finances complmentaire (L.F.C) pour 2020 et les problmatiques quil soulve au niveau des besoins additionnels en financement.En effet, le projet de la LFC 2020 fait ressortir un dficit qui dpasse largement les rpercussions de la crise sanitaire du DOVID-19, pour atteindre un niveau sans prcdent estim 13,4% du PIB, ce qui requiert le dploiement defforts considrables pour mobiliser les ressources financires ncessaires pour le financer en lespace dun laps de temps trs court et dans une conjoncture marque par la difficult daccs au march financier international, au vu, notamment, de la dgradation de la notation souveraine de la Tunisie et du renchrissement des cots sur ce march en raison du tarissement de la liquidit sous leffet de limpact de la crise sanitaire sur lendettement des pays et par laversion des investisseurs internationaux au risque dans les conomies de march mergentes.Dans ce contexte, le Conseil a constat que pour faire face cette situation, il est prvu de recourir davantage au financement intrieur qui va slever 14,3 milliards de dinar dans la LFC, contre 2,4 milliards selon la loi de finances initiale, ce qui pourrait avoir des rpercussions ngatives sur les quilibres conomiques. Par ailleurs, la participation du secteur bancaire dans ces efforts de mobilisation des ressources par le biais des souscriptions aux missions du Trsor exercerait davantage de pressions sur la liquidit et induirait, par consquent, un accroissement du recours au refinancement de la Banque Centrale.A cet gard et aprs avoir rappel les efforts considrables consentis par la BCT au cours des trois dernires annes en adoptant une politique montaire proactive, ce qui sest traduit par la baisse de linflation et lamlioration des quilibres internes et externes, le Conseil a aussi not les efforts exceptionnels dploys au cours de la dernire priode pour soutenir les efforts de lEtat afin de faire face la pandmie du COVID-19 et a soulign limportance de matriser limpact du recours excessif au financement intrieur sur la stabilit macroconomique, ainsi que les effets directs et indirects au niveau de linflation et du volume global de refinancement. Également, il a soulign lventuel effet dviction concernant le financement du secteur priv, outre le possible dsquilibre extrieur et la dgradation de la valeur du dinar.Aprs discussions et dlibrations, le Conseil a ritr que la Banque Centrale demeure attache au mandat qui lui a t confi par le lgislateur, en loccurrence maintenir la stabilit des prix et contribuer la stabilit financire, conformment la loi portant statut de la Banque Centrale de Tunisie.