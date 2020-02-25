حضر خلالها المكلف العام في حق وزارة الداخلية ..قضية طعن الإطار الامني رياض بروطة والاعتداء على زميله امام دائرة الارهاب

Mardi 25 Février 2020



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باب نات

- نظرت ظهر اليوم الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالقضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تتعلق بطعن ضابط الأمن رياض بروطة بباردو والتي كانت جدت منذ سنتين (1نوفمبر 2017) وقد قررت المحكمة اثر الجلسة تأجيلها إلى شهر أفريل المقبل وذلك بسبب عدم جلب المتهم من سجن ايقافه وقد فوض المحامون القائمون بالحق الشخصي في حق عائلة الشهيد رياض بروطة والمكلف العام بنزاعات الدولة التأخير .وللإشارة فان وقائع القضية تشير إلى أنه في غرة نوفمبر 2017 عمد المتهم الموقوف إلى مهاجمة دورية أمنية تابعة لشرطة المرور بساحة باردو عمد على إثرها إلى طعن ضابط بسكين وإصابة زميله وذلك بعد تواصله مع عناصر موالية لتنظيم داعش الارهابي طلبت منه تنفيذ عملية ذئب منفرد فاشترى سكينا كبير الحجم وترصد الشهيد وزميله ثم هاجمهما ونفذ عمليته الارهابية..