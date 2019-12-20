Exoplanète et son ُEtoile hôte attribuées à la Tunisie

Vendredi 20 Decembre 2019
La Cité des Sciences à Tunis (CST) et ses partenaires membres du comité national de l’Union Astronomique Internationale (UAI) sannoncent le résultat du processus de dénomination de l’Exoplanète HD 192699b et son Étoile hôte HD 192699 attribuées à la Tunisie.
Nouveau nom de l’Étoile HD192699 : Chechia شاشية.
Nouveau nom de l’Exoplanète HD192699b : Khomsa خمسة.
Les noms choisis sont associés aux costumes traditionnels et à la culture tunisienne.
Nouveau nom de l’Étoile HD192699 : Chechia شاشية.
Nouveau nom de l’Exoplanète HD192699b : Khomsa خمسة.
Les noms choisis sont associés aux costumes traditionnels et à la culture tunisienne.
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