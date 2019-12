Orange et la GIZ forment une alliance stratégique pour améliorer l'employabilité numérique de 20 000 jeunes en Afrique et au Moyen-Orient

Lundi 16 Decembre 2019



Aujourd'hui, Alioune Ndiaye, PDG d'Orange Afrique et Moyen-Orient, et Kathinka Kurz, responsable du programme de partenariats pour le dveloppement avec le secteur priv (develoPPP.de) la GIZ (Deutsche Gesellschaft fr Internationale Zusammenarbeit), ont sign un accord de partenariat pour dvelopper les comptences numriques de 20 000 jeunes dans 14 pays de la rgion Afrique et Moyen-Orient. Orange et la GIZ, deux institutions majeures, lune reconnue pour son expertise et son savoir-faire dans le domaine de linnovation, lautre reconnue par son exprience et son expertise dans le soutien au dveloppement conomique et social des pays partenaires, travailleront main dans la main pour former les jeunes aux comptences numriques, amliorer leur employabilit et ainsi contribuer rduire le chmage. Les deux parties s'associent et regroupent leurs comptences et ressources, avec une contribution financire de 20 millions d'euros pour Orange et jusqu' 10 millions d'euros pour la GIZ. Ce partenariat aura un impact durable sur la perspective conomique des jeunes.Dans le cadre du projet, la GIZ agit en tant que partenaire de mise en uvre du ministre fdral allemand de la Coopration conomique et du Dveloppement (BMZ), qui a mis en place le programme develoPPP.de pour favoriser l'implication du secteur priv au point o les opportunits commerciales et les initiatives de politique de dveloppement se chevauchent.Orange et la GIZ tabliront des hubs numriques en Afrique et au Moyen-Orient : Orange Digital Centres (ODC). Ces centres proposent gratuitement aux jeunes une formation au numrique, acclrent la cration de start-up et accompagnent les porteurs de projets. Les ODC comporteront un quipement numrique de pointe. Les quipes travailleront avec diffrents acteurs et l'cosystme entrepreneurial de chaque pays pour former les jeunes et les accompagner dans la recherche d'emploi. Les ODC travailleront galement avec les universits des rgions.Le concept Orange Digital Center dj lanc en Tunisie et au Sngal sera prochainement dploy au Maroc, en Jordanie, au Cameroun, en Ethiopie, au Mali, Madagascar, en Sierra Leone, en Cte d'Ivoire, en Egypte, au Burkina Faso, en Guine et au Libria. Chaque Orange Digital Center (ODC) comprend une cole du code, un FabLab Solidaire, un acclrateur de start-up Orange Fab et Orange Digital Ventures Africa, le fonds dinvestissement du Groupe Orange.Chacun de ces 4 programmes sadresse un public spcifique. Lcole du code, centre technologique libre daccs et totalement gratuit propose des formations, des vnements et de laccompagnement pour les dveloppeurs, geeks et porteurs dides de projets. Le FabLab Solidaire, atelier de fabrication numrique pour crer et prototyper avec des quipements numriques, sadresse aussi ce type de public, mais cible galement des jeunes sans diplmes et sans emplois. Le FabLab Solidaire de lODC fait partie du rseau mondial des 88 FabLabs Solidaires de la Fondation Orange.Orange Fab et Orange Digital Ventures Africa sont des programmes qui ciblent, quant eux, les entrepreneurs. Le premier est un acclrateur de start-up qui accompagne les plus prometteuses dans leur dveloppement commercial et les aide aussi construire des partenariats commerciaux avec le Groupe Orange et le rseau mondial des 17 Orange Fabs. Le second, Orange Digital Ventures Africa, est un fonds dinvestissement, dot de 50 millions deuros qui finance les start-up innovantes des pays du continent africain et de la rgion du Moyen-Orient.Lobjectif de ce partenariat entre Orange et la GIZ est de faire du numrique une chance pour tous.Orange est prsent dans 19 pays en Afrique et au Moyen-Orient et compte prs de 125 millions de clients au 30 octobre 2019. Avec 5,2 milliards deuros de chiffre daffaires en 2018, cette zone est une priorit stratgique pour le Groupe. Orange Money, son offre de transfert dargent et de service financiers sur mobile disponible dans 18 pays compte 45 millions de clients. Orange, oprateur multi services, partenaire de rfrence de la transformation numrique apporte son savoir-faire pour accompagner le dveloppement de nouveaux services digitaux en Afrique et au Moyen-Orient.