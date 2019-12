Cité des Sciences à Tunis: Les Journées de l’Aéronautique

Dimanche 15 Decembre 2019



En marge de ses activités scientifiques et culturelles, et en partenariat avec l’Association Tunisienne de l’Aéronautique (ATA), la Cité des Sciences à Tunis (CST) organise au profit du grand public et notamment des jeunes, les Journées de l’Aéronautique les 18 et 19 décembre 2019, sous le thème « La Cité prend des Ailes ».En effet, deux événements importants seront célébrés au mois de décembre : la Journée Internationale de l’Aviation Civile (le 07 décembre) et la commémoration du premier vol intercontinental de l’histoire réalisé par Roland GARROS, de Tunis à Rome, le 18 décembre 1912. De plus, nous célébrons cette année le 110ème anniversaire des premiers passagers aériens, survolant dans un ballon piloté par le tunisien Albert Sammama CHEKLY.Le programme des Journées de l’Aéronautique sera constitué par des conférences-débats assurées par des professionnels du métier, un concours de construction d’avions avec un essai de vol, des expositions et des stands de plusieurs sociétés, associations et clubs nationaux œuvrant dans le domaine de l’aéronautique, des projections de films, des ateliers de démonstrations, un show de montgolfières et de para moteur permettant des séances de prises de photos.