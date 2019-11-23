Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Ah Law Biya3raf  

منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم أدم بوليفة ويبرىء مريم الدباغ من جريمة الماديسون

Samedi 23 Novembre 2019

Samedi 23 Novembre 2019
باب نات - عبرت مريم الدباغ عن غضبها من ما حدث لها بسبب جريمة القتل الذي تعرّض لها المرحوم أدم بوليفة نافية أن تكون قابلته أو تحدّثت معه ليلة الجريمة .

كما نفت ضيفة الهادي زعيم على اذاعة موزاييك , استدعائها من طرف الشرطة لتقديم شهادة ...




كما تحدّثت عن تعرضها للتهديد على مواقع التواصل الاجتماعي كما تم تهشيم سيارتها ... وصرّحت أنها لا تشعر بالأمان منذ يوم الأحد بسبب الاشاعات التي تلاحقها....

وحضر في الأستوديو معتز أدعى أنع قريب للمرحوم وكان يرافقه في الماديسون وأكّد أنه لم يحصل لقاء بين مريم والمرحوم ليلة الجريمة ... وأن هناك أطراف من مصلحتها جر الحديث عن مريم لابعاد الشبهات عن الأطراف المورطة في الجريمة... فيديو




والد المرحوم ينفي علمه بمعتز بوليفة

وفي مفاجأة وصل والد المرحوم الى الأستوديو وطلب الكلمة نافيا أن يكون ضيفهم معتز قريبا لهم وطلب تتبعه لانتحال صفة...

وأفاد الهادي زعيم أن الشرطة قبضت على ضيفهم اللذي زعم أنه قريب المرحوم







  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 193192

Karimyousef  (France)  |Samedi 23 Novembre 2019 à 14h 37m |           
C'est extrêmement grave ce qui s'est passé.ce journaleux ne procéde à la vérification de la vraie identité de ce type.
il est donc complice de cette comédie dans l'unique but est de blanchir, comme à chaque fois,les vrais auteurs.
Ils prennent les gens pour des c...

Karimyousef  (France)  |Samedi 23 Novembre 2019 à 14h 32m |           
Mais c'est extrêmement grave,ce journaleux est complice cette comédie dans le but est de blanchir ,comme à chaque fois ,les vrais les auteurs



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