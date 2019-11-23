منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم أدم بوليفة ويبرىء مريم الدباغ من جريمة الماديسون

Samedi 23 Novembre 2019
باب نات - عبرت مريم الدباغ عن غضبها من ما حدث لها بسبب جريمة القتل الذي تعرّض لها المرحوم أدم بوليفة نافية أن تكون قابلته أو تحدّثت معه ليلة الجريمة .
كما نفت ضيفة الهادي زعيم على اذاعة موزاييك , استدعائها من طرف الشرطة لتقديم شهادة ...
كما تحدّثت عن تعرضها للتهديد على مواقع التواصل الاجتماعي كما تم تهشيم سيارتها ... وصرّحت أنها لا تشعر بالأمان منذ يوم الأحد بسبب الاشاعات التي تلاحقها....
وحضر في الأستوديو معتز أدعى أنع قريب للمرحوم وكان يرافقه في الماديسون وأكّد أنه لم يحصل لقاء بين مريم والمرحوم ليلة الجريمة ... وأن هناك أطراف من مصلحتها جر الحديث عن مريم لابعاد الشبهات عن الأطراف المورطة في الجريمة... فيديو
والد المرحوم ينفي علمه بمعتز بوليفة
وفي مفاجأة وصل والد المرحوم الى الأستوديو وطلب الكلمة نافيا أن يكون ضيفهم معتز قريبا لهم وطلب تتبعه لانتحال صفة...
وأفاد الهادي زعيم أن الشرطة قبضت على ضيفهم اللذي زعم أنه قريب المرحوم
كما نفت ضيفة الهادي زعيم على اذاعة موزاييك , استدعائها من طرف الشرطة لتقديم شهادة ...
كما تحدّثت عن تعرضها للتهديد على مواقع التواصل الاجتماعي كما تم تهشيم سيارتها ... وصرّحت أنها لا تشعر بالأمان منذ يوم الأحد بسبب الاشاعات التي تلاحقها....
وحضر في الأستوديو معتز أدعى أنع قريب للمرحوم وكان يرافقه في الماديسون وأكّد أنه لم يحصل لقاء بين مريم والمرحوم ليلة الجريمة ... وأن هناك أطراف من مصلحتها جر الحديث عن مريم لابعاد الشبهات عن الأطراف المورطة في الجريمة... فيديو
والد المرحوم ينفي علمه بمعتز بوليفة
وفي مفاجأة وصل والد المرحوم الى الأستوديو وطلب الكلمة نافيا أن يكون ضيفهم معتز قريبا لهم وطلب تتبعه لانتحال صفة...
وأفاد الهادي زعيم أن الشرطة قبضت على ضيفهم اللذي زعم أنه قريب المرحوم
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