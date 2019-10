Orange Summer Challenge 2019: les systèmes embarqués et l’intelligence artificielle, au cœur de l’innovation numérique

Vendredi 18 Octobre 2019



Orange Developer Center et le FabLab Solidaire EL FabSpace Lac, port par lassociation EL Space, ont lanc la 9me dition de lOrange Summer Challenge (OSC) avec laide de Google sur la partie formation, qui sest droule jeudi 17 octobre, Tunis.Les systmes embarqus et lIntelligence Artificielle (IA) taient au cur de cet vnement annuel, ddi aux jeunes tudiants voulant entreprendre et amateurs de nouvelles technologies.24 tudiants ont t slectionns parmi 1500 candidatures, reues pour 4 projets en comptition et forms par Google aux technologies du Cloud computing et au machine Learning directement applicables leurs travaux. Chaque quipe a dfendu son projet lors de cette grande crmonie de remise des prix, devant une large audience compose entre autres duniversitaires, de professionnels IT, de mdias, de reprsentants dONG et dentrepreneurs. Le vote du public sest fait via une application mobile et a compt pour 40% de la note globale.Durant 3 mois de dveloppement (software), de prototypage (hardware) et de formations (soft skills) raliss par les coaches et experts de lODC et dEL FabSpace Lac, les 24 candidats des 4 quipes en comptition ont pu concevoir une solution technologique innovante pour tous, prsente lors de cette crmonie :(Secteur maritime, environnement et scurit) : Un ensemble de boues connectes et intelligentes visant surveiller les ctes tunisiennes et collecter des informations en temps rel sur les plages et la qualit de leau. Constitue de plusieurs capteurs et intgrant lintelligence artificielle, la solution propose des services grce une application mobile et un site web ddis. Elle est destine aussi bien au grand public, quaux pcheurs et passionns de sports nautiques, ainsi quaux autorits maritimes.(Sant) : Un dispositif connect compos d'une camra place sur le front, d'un bracelet et d'un botier, tous trois interconnects, permettant la transcription du langage des signes en message audio et de traduire les paroles du deuxime interlocuteur en message crit. Utilisant lintelligence artificielle, ce systme aidera les personnes sourdes et muettes mieux interagir en socit.Cette solution est accompagne dune application mobile sous la forme d'un rseau social qui offre aux personnes sourdes et muettes et leurs proches la possibilit de partager leurs expriences, de participer des vnements et dapprendre le langage des signes travers des vidos.(Sport et bien-tre) : Un support vlo connect et un jeu vido en Ralit Virtuelle qui permettent de faire du cyclisme chez soi dans un environnement immersif et sentrainer contre des bots intelligents ou en ligne, avec dautres joueurs. La solution propose en outre, une application web et mobile permettant l'utilisateur de suivre ses performances physiques, travers des indicateurs, tels que la distance parcourue, la vitesse moyenne, les calories brles et le rythme cardiaque.(Services la personne) : Un kit intelligent et autonome install domicile pour assurer la surveillance, la nourriture, le divertissement et lanalyse comportementale des chiens, lorsque son propritaire est absent. Compos dun distributeur automatique deau et de nourriture pour chiens, ce kit est paramtrable distance. Il est galement compos dun collier quip de plusieurs capteurs pour suivre et analyser le comportement de lanimal. Grce lintelligence artificielle, le systme est capable de dtecter les aboiements du chien, de les analyser et denvoyer une alerte au propritaire lorsque lanimal est en danger.Le verdict final, cest donc lquipe MANU qui a remport la premire place, suivie de lquipe VERA la seconde place. Viennent ensuite lquipe Hachico en troisime position, Lampara en quatrime place et cinquime lquipe Logimo.Pour en savoir plus sur le Programme Innovation dOrange Tunisie, vous pouvez vous rendre ladresse : https://innovation.orange.tn